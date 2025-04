ERC alerta que l'Ajuntament de Tarragona s'exposa a indemitzacions milionàries pel contracte de la brossa

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona ha manifestat la seva gran "preocupació" davant del "risc molt alt" que el consistori hagi de pagar indemnitzacions milionàries si s'adjudica el contracte de la brossa a Urbaser, una qüestió que es debatrà en el plenari d'aquest dijous 24 d'abril. Segons els republicans, "l'alcalde Viñuales ha presentat unes dades errònies sobre les possibles indemnitzacions que hauria de fer front l'Ajuntament en el cas que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doni la raó a l'empresa guanyadora del concurs—Paprec—".

Aquestes afirmacions d'Esquerra arriben després d'analitzar la sentència en cassació del Tribunal Suprem sobre un cas de l'Ajuntament de Barcelona, que ha posat d'exemple el govern socialista. Segons els republicans, "s'evidencia que la indemnització que s'hauria de pagar a l'empresa guanyadora del concurs no és un 10% aplicat sobre el 6% del benefici industrial, sinó un 10% sobre la totalitat del contracte, sobre el 100%. Aquesta diferència és molt greu, concretament és disset vegades més car del que assegura l'equip de govern municipal".

"Suposa un risc de més de 20 milions d'euros"

Per tant, diu ERC, "no hi hauria un risc màxim de pagar 2 milions d'euros, sinó que suposen més de 20 milions d'euros". En aquest sentit, afegeixen que "quan s'adjudica a una empresa es generen uns drets que són susceptibles d'indemnització. Cosa especialment greu quan sabem que aquesta adjudicació es faria a una altra empresa que ha comès errors similars, tal com assenyala el mateix Tribunal Català de Contractes del Sector Públic". Aquest fet pot portar l'Ajuntament de Tarragona a indemnitzar les tres empreses.

Segons Esquerra, aquesta situació suposaria pagar més de 60 milions d'euros a les empreses —Paprec, Urbaser i FCC—, és a dir, que "la ciutat estaria pagant l'equivalent a tres aparcaments Jaume I, el que paguem ara més els dos que generaríem amb aquesta desastrosa jugada. Tot plegat en una situació de risc penal que hi ha de prevaricació dels consellers responsables de l'adjudicació temerària".

ERC lamenta que "no hi ha nous informes de la Secretaria General ni d'Intervenció"

Des del partit republicà lamenten que per l'adjudicació prevista pel consell plenari d'aquest dijous, "no hi ha nous informes de la Secretaria General ni d'Intervenció. Els últims informes són del consell plenari del juliol, quan s'anava a fer l'adjudicació del lot 1 a la segona empresa classificada".

Segons ERC, cal actualitzar els informes perquè el març del 2025 hi ha hagut una sentència ferma en un cas similar al Tribunal Suprem i a més hi ha hagut resolucions de cautelars sobre el cas de Tarragona que explícitament no entren en el fons de la qüestió i que assenyalen que en cas que guanyi el recurs l'empresa que ha quedat primera, se l'haurà d'indemnitzar.