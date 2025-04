Som Poble-ERC demana que l'Ajuntament del Vendrell rebutgi un projecte de planta fotovoltaica al Pla de Mar

El passat Ple de l’Ajuntament del Vendrell celebrat el 24 de març va aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima, que contempla la instal·lació de plaques solars als edificis públics, la creació de comunitats energètiques que ajudin a democratitzar les energies renovables i fer-les accessibles al conjunt de la població i incentivar els projectes d’autoconsum.

Aquestes mesures ja es trobaven en la Proposta de resolució presentada per Som Poble- ERC-AM per a l'aprofitament de les teulades públiques per generar energia solar i beneficiar al conjunt de la població i que va ser aprovada per unanimitat en el Ple de l’ajuntament del Vendrell del 27 de maig del 2024. En aquesta proposta ja s’explicava que el potencial de generació d’energies renovables del Vendrell aprofitant les teulades aptes del municipi podria cobrir en bona part la demanda d’energia elèctrica de la Vila.

Per altra banda, des de Som Poble-ERC denuncien que una empresa privada preveu instal·lar una planta solar fotovoltaica al paratge de la Planassa, al Pla de Mar, que

ocuparia una superfície de 3,14 hectàrees classificades com a sòl no urbanitzable de protecció especial. La mesura afectaria de ple a dues Àrees d’interès florístic delimitades per la Generalitat de Catalunya per protegir a les dues úniques espècies amenaçades presents al Vendrell i la comarca: l’Anemone palmata i la cargola sanguínia Erodium sanguis-christi, incloses en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya com a vulnerables a l’extinció.

Afirmen que «tota la zona afectada per aquest projecte és un dels espais amb una major riquesa florística del Vendrell i la comarca, i un dels pocs indrets on podem localitzar conjuntament aquestes dues espècies amenaçades». Per aquest motiu, el principal grup de l’oposició demanarà al pròxim Ple de l’Ajuntament del Vendrell del 28 d’abril que mostri el seu rebuig al projecte de planta solar fotovoltaica per afectar de ple a les àrees d’interès florístic delimitades per dues espècies de flora

amenaçada.

Així mateix, el grup demanarà a l’ajuntament que s’insti al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a aturar la tramitació d’aquesta projecte i descartar-lo d’acord amb els criteris que estableix la normativa vigent. Aquestes accions també han de servir, segons Som Poble-ERC, perquè el govern municipal elabori un Pla especial de regulació de la implantació de les energies renovables al municipi del Vendrell que respecti el paisatge i els valors naturals i culturals del municipi.