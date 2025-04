L'aeroport de Reus renova l'oferta comercial ampliant la botiga lliure d'impostos i quatre restaurants

L'aeroport de Reus ha renovat la seva oferta comercial coincidint amb l'inici de la temporada turística i l'increment de l'activitat, segons ha informat Aena aquest dimarts 22 d'abril. La infraestructura ha reformat i ampliat la botiga lliure d'impostos de la zona No Schengen i ha presentat quatre propostes de restauració diferents de les que hi havia. Entre aquestes hi ha un establiment especialitzat en cerveses, vins i tapes de cuina mediterrània i espanyola. Finalment, s'han instal·lat dotze noves màquines de vending.

La botiga lliure d'impostos de la zona No Schengen s'ha renovat ampliant el seu espai per a més comoditat dels passatgers. En concret, s'ha obert una connexió a la part del darrere, unint així les dues seccions de la zona d'espera a la terminal d'embarcament i facilitant el trànsit per la botiga.

Les quatre propostes de restauració

Pel que fa a la restauració, l'aeroport de Reus ha renovat significativament la seva oferta, presentant quatre propostes diferents dissenyades per satisfer tots els gustos i moments del viatge. Una de les novetats que incorpora és un Exploring The World més ampli a la zona No Schengen especialitzat en cerveses, vins i tapes amb una oferta centrada a la cuina mediterrània i espanyola.

En segon lloc, La Pausa és un local dissenyat com un espai de desconnexió, que ofereix una extensa varietat d'opcions per satisfer tant passatgers com treballadors de l'aeroport. Amb una oferta que inclou entrepans freds i calents, brioixeria, amanides, plats de cullera i opcions vegetarianes.

Farine és una altra de les marques que se suma a la proposta gastronòmica de l'aeroport i es posiciona com un local modern i sofisticat. Ofereix una àmplia gamma d'entrepans gurmet, així com brioixeria, sucs, amanides i fruites. Centrats en productes artesanals i tradicionals, Farine crea un ambient acollidor i elegant per atraure els viatgers.

Finalment, la cafeteria Lavazza s'adapta a les necessitats dels usuaris de l'aeroport, oferint cafè, brioixeria, pastissos, entrepans i sandvitxos a qualsevol franja horària. El reconeixement internacional i el concepte modern enforteixen la imatge comercial de l'aeroport, complementant perfectament l'oferta existent.