Concactiva i Caixabank guardonen els projectes empresarials que frenen la despoblació de la comarca

Concactiva, amb la col·laboració de Caixabank, ha desenvolupat per tercer any el programa “Terra d’Oportunitats”, per fomentar l’emprenedoria rural, la creació d’ocupació i contribuir a aturar la despoblació a la Conca de Barberà. Els projectes empresarials guardonats han estat Mel de Cal Maré, Hotel Fonda Cal Blasi, H2O Socorristes i Bar Vimbodí.

Mel de Cal Maré és un projecte de Josep Maria Rosell Pau per tenir una explotació apícola de 350 arnes al peu de les Muntanyes de Prades a l’Espluga de Francolí. Elabora mels de qualitat de producció pròpia, especialment de varietats monoflorals. Un projecte que es va iniciar fa uns anys com un entreteniment i que actualment ja es duu a terme de forma professional.

L’Hotel Fonda Cal Blasi ha reobert portes gràcies a l’emprenedoria de la Raquel Bulló Reina. Un establiment de 25 anys d’història a Montblanc que vol satisfer la demanda d’allotjament de qualitat en aquesta zona turística. El projecte busca diferenciar-se per la seva ubicació privilegiada al cor del poble medieval, dedicació i autenticitat.

Al capdavant de l’empresa H2O socorristes hi ha el Joan Segú Plana, un jove de només 20 anys que ofereix serveis de socorrisme a piscines municipals i privades. Amb la voluntat d’oferir un servei excel·lent i oferir la màxima seguretat als banyistes. L’empresa es troba en fase de diversificació per tal d’oferir casals en èpoques de vacances.

Cristina Anastasia Belivan regenta el Bar Vimbodí, un local recentment reformat al centre de Vimbodí i Poblet que contribueix a donar servei en municipis rurals. Presta els serveis d’esmorzars, dinars, sopars amb bon tracte i productes de qualitat. Les persones seleccionades han rebut un reconeixement per valor de 1.000 euros i participen d’un programa d'acompanyament empresarial per al creixement i acceleració del seu negoci.