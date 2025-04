Solivella impulsa la nova Associació Cultural Cal Vari

El dissabte dia 26 d’abril es presenta a Solivella una entitat de nova creació anomenada Associació Cultural Cal Vari, que està impulsada per un grup de persones joves d’entre 21 i 28 anys. En acabar es projectarà el documental “Recuperació de la memòria oral de Solivella” que es va enregistrar durant l'octubre de 2024 amb una desena de persones grans i joves del poble.

La presentació de l’entitat tindrà lloc a les 18.00 h a la sala polivalent de la Societat. Aquesta associació té com a objectius promocionar la vida solivellenca, l'estima pel poble i la participació popular. Per això, organitzarà concerts, xerrades, festes, excursions, jocs i tota mena d'actes oberts a tothom.

A continuació, tindrà lloc la projecció del documental “Recuperació de la memòria oral de Solivella” que combina entrevistes a les persones grans amb fotografies antigues i imatges actuals de la vila. Es tracta d’un reportatge intergeneracional enregistrat per l’Espluga Audiovisual en el qual la gent gran respon preguntes sobre la vida d’abans, les relacions humanes, els costums i tradicions, els rols familiars, la infantesa, l’adolescència, l’escola, el treball o el matrimoni, entre d’altres. El projecte és una iniciativa de l’Oficina Jove de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de Solivella on hi ha col·laborat l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Solivella i els joves del poble.

L’objectiu del projecte, vinculat a la regidoria de Joventut, és fomentar la participació intergeneracional, l’arrelament i el comunitarisme, així com afavorir la transmissió de valors, costums, records i vivències vinculades al municipi i als seus veïns i veïnes. En acabar aquest segon acte es realitzarà l’emissió del partit del Barça a càrrec de l’Associació Cultural Cal Vari.