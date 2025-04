Montblanc viu una Setmana Santa d’intensa activitat turística a les portes de la Setmana Medieval

L'Oficina de Turisme de Montblanc fa un balanç molt positiu de l'activitat turística durant la Setmana Santa de 2025, que ha tingut una situació climatològica força favorable malgrat la pluja del cap de setmana. Del dissabte 12 fins al diumenge 20 d’abril es van atendre 3.301 persones. El 2024 foren 2.499, el 2023 2.121 i el 2022 1.400. El dissabte ja s’havien superat les xifres totals de l’any anterior. La procedència ha estat principalment del país, confirmant la importància estratègica del turisme de proximitat.

De les 969 consultes ateses (740 l’any passat), com sempre, la gran majoria eren d’origen català, principalment de l’àrea metropolitana. Han representat un 63% del total (els anys anteriors foren el 68%, 73% i el 74,3%). Els espanyols han estat el 25% (els anys anteriors foren el 27%, 20% i el 21,7%). Els principals orígens han estat Euskadi, el País Valencià i Madrid. El turisme internacional no és massa important en aquest període de l’any, però s’ha activat fins al 12%.

Confusió en el cartell de la Setmana Medieval

El dia de major activitat va ser el Diumenge de Pasqua amb 679 persones ateses, el Divendres Sant van ser 633, el dissabte la xifra es va veure frenada per la pluja i va quedar en 555. La mitjana diària al llarg d’aquests nou dies ha estat de 366, superant clarament l’any anterior amb 276. Mai el diumenge havia estat el dia de màxima activitat. Enguany ho ha estat a causa de la confusió que va generar el cartell de la Setmana Medieval. Des del matí, centenars de persones van visitar Montblanc creient que havia començat la festa malgrat que al programa s’hi podia llegir que l’acte inaugural era a la tarda.

Aquestes xifres donen a entendre el gran volum de feina que s’ha fet una vegada més en acollida i informació de persones interessades a visitar Montblanc i la Conca de Barberà. L'oferta de visites guiades es va haver d’ampliar per sobre de l’habitual. L’Oficina de Turisme ho havia previst i es van programar un nombre de sortides superior a l’habitual. La visita familiar Explora Montblanc es va oferir cada dia a 2/4 d’11, i la visita monumental es va oferir diversos dies en català i en castellà, en tres ocasions van sortir fins a tres grups. En total han estat 383 persones les que han acompanyat els Guies de Montblanc en trenta sortides. Els anys precedents van ser 405, 457 i 325.

Aquests dies també hi ha hagut força activitat als monuments i equipaments culturals de la vila. La muralla s’ha pogut visitar durant deu dies consecutius i ha rebut 1.469 visitants (l’any passat foren 1.175). Es manté la xifra dels menors de 14 anys: un terç del total. Això confirma el perfil familiar que tria Montblanc com a escapada cultural. El màxim es registrà el Divendres Sant amb 317 visitants. L’església de Santa Maria, el Museu Comarcal, el CIAR i el Museu del Pessebre de Catalunya van realitzar horaris especials ampliats i, com sempre, van despertar l’interès dels visitants que viatgen amb intenció de descobrir nous atractius