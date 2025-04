Falset escalfa motors per a la Fira del Vi amb presentacions a Tarragona i Reus

La Fira del Vi de Falset, la gran trobada dedicada als vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant, inicia una ronda de presentacions institucionals i lúdiques per promocionar el certamen fora del seu territori. El dijous 24 d'abril es donarà a conèixer a Tarragona i, dos dies més tard, dissabte 26, ho farà a Reus. Ambdues ciutats, a més, tindran un paper actiu durant la celebració de la fira els dies 2, 3 i 4 de maig.



L'acte a Tarragona se celebrarà a les set de la tarda a l'esplanada de l'amfiteatre romà i comptarà amb la presència de l'alcalde Rubén Viñuales i el batlle de Falset, Carlos Brull. La presentació oferirà una combinació de cultura i gastronomia, amb un concert del cantautor Espaldamaceta (en col·laboració amb el festival Garbinada Pop), un tast de vins locals i una degustació basada en l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana.



A Reus, l'esdeveniment tindrà lloc a l'Estació Enològica a partir de les 11.30 hores, amb l'assistència de l'alcaldessa Sandra Guaita i la regidora Noemí Llauradó. La música en directe anirà a càrrec d'Olga Zoet, i, com a Tarragona, els assistents podran gaudir d'un tast de vins i d'una mostra gastronòmica amb l'oli de la DOP Siurana com a protagonista. En tots dos actes, l'assistència requereix invitació prèvia.



Aquestes iniciatives són fruit de la col·laboració entre els ajuntaments de Falset, Tarragona i Reus per reforçar el turisme cultural i enològic a la regió. Amb 35.000 visitants l'any passat, la Fira del Vi de Falset es consolida com una cita de referència per als amants del vi i la gastronomia al Camp de Tarragona.