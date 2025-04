Reus recupera la fantasia amb la mítica beguda Plim

Reus es retrobarà amb una part important del seu patrimoni sentimental i gastronòmic: el Plim, la beguda refrescant que va marcar èpoques, tornarà a veure la llum després d'anys de la seva desaparició. Amb gairebé un segle d'història a les espatlles, aquest refresc emblemàtic tornarà a l'imaginari reusenc gràcies a un projecte impulsat per Gerard Llauradó, creador de la nova empresa ReusPlim SL; i Matías Olesti, actual propietari de la marca Plim. Des de l'Agència Reus Promoció també es dona suport al projecte de recuperació del Plim mitjançant un acord en què es promocionarà la beguda en espais com l'Estació Enològica.

El nou Plim arriba amb una proposta que combina fidelitat als orígens i una renovació. Es presenta com una beguda saludable, sense sucre i amb gust de combinat de fruites, però mantenint l'esperit d'aquella fantasia de fruites que el va fer tan popular. Aquesta nova etapa incorpora ingredients de qualitat, com el suc de llimona ecològic, i aposta per formats més sostenibles, com les ampolles de vidre i les llaunes, responent així a les noves sensibilitats socials i ambientals. El preu del producte, que de moment es podrà adquirir als establiments de Reus, serà entre 1,80 i 1,90 euros.

Campanya de mecenatge per recuperar el Plim

Més enllà de la reformulació del producte, el projecte neix amb una clara vocació de comunitat. Des del 23 d'abril, coincidint amb Sant Jordi, fins al 31 de maig, es posa en marxa una campanya de col·laboració que vol implicar activament la ciutadania. A través de la pàgina web oficial, plim.cat, es podrà adquirir producte i marxandatge, una fórmula que vol garantir els primers passos d'aquest rellançament i, alhora, fer partícip el públic d'aquesta nova aventura.

El retorn del Plim no és només el d'una beguda, sinó el d'un símbol de Reus amb la mítica frase 'a mi, Plim!'. Des del seu naixement l'any 1928, passant per les seves múltiples etapes d'evolució, fins a la seva consolidació com a element essencial de les festes de la ciutat —especialment a través del conegut combinat Masclet, amb vermut negre de Reus—, el Plim ha estat sempre molt més que un refresc. Ara, després d'una etapa de judicis que va acabar el 2014 amb la seva desaparició del mercat, el Plim tornarà gràcies a aquesta aliança.



El punt culminant d'aquesta nova etapa tindrà lloc el 31 de maig a la tarda, en un acte obert als jardins de l'Estació Enològica on es podrà degustar per primer cop el nou Plim.