L'Ajuntament de Cambrils canviarà la coberta del pavelló i renovarà la pista d'atletisme

El Departament d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils ha tret a concurs públic dos projectes finançats amb fons europeus Next Generation: la reparació i actualització del sistema envoltant tèrmic del poliesportiu municipal i la renovació de les àrees de salts i semicercles interiors de la pista d'atletisme. A més, dins de la mateixa convocatòria del programa de Plans de Sostenibilitat Turística, l'Ajuntament acaba d'adjudicar el projecte d'ampliació i millora de la xarxa de carrils bici elaborat pel Departament d'Obra Pública.



El primer projecte que s'ha licitat, amb un pressupost de 316.967 euros, és la substitució de la coberta del pavelló 1 per evitar les filtracions d'aigua que malmeten l'edifici i incrementar les prestacions de l'aïllament tèrmic. La nova coberta serà del tipus panell Sandwich amb aïllant i tindrà una claraboia central que donarà llum natural a la instal·lació, amb el consegüent estalvi energètic. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 30 d'abril.



L'altre projecte en fase de licitació és l'adequació de la pista d'atletisme per a l'homologació de la Federación Española de Atletismo. Els treballs, amb un pressupost de licitació de 119.184 euros, consistiran a corregir diverses deficiències detectades pels jutges homologadors, com la renovació de les xapes de la pista, les senyalitzacions, el paviment dels passadissos de llançament de javelina i de la zona d'impuls de salt d'alçada o les marques de distància, entre altres. En aquest cas, el termini per presentar les ofertes s'acaba el 28 d'abril.

Ampliació i millores a la xarxa de carrils bici

Per altra banda, l'Ajuntament ha adjudicat les obres d'ampliació i millora de la xarxa de carrils bici a l'empresa Hormigones Blanco SLU per un import de 122.926 euros. Aquest projecte del Departament d'Obra Pública inclou la creació d'un nou carril bici en un espai situat darrere de l'institut escola Joan Ardèvol per unir l'avinguda Mil·lenari i l'avinguda de l'Esport, a més de la reparació i adequació del carril bici ja existent al carrer Rosa dels Vents, al límit amb Mont-roig, entre el passeig Marítim i l'antiga carretera N-340.



Totes aquestes actuacions formen part del projecte 'Cambrils, Vila Marinera Sostenible', finançat amb fons europeus.