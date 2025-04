L'Ajuntament de Reus aplica nous tractaments per disminuir les plagues i les seves afectacions

L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Via Pública, començarà en els pròxims dies els diferents tractaments fitosanitaris per tal de disminuir les plagues i les afectacions que aquestes tenen a l'arbrat i a la via pública de la capital del Baix Camp. Aquests tractaments, ha explicat el consistori en un comunicat, apliquen criteris de sostenibilitat, eficiència i respecte pel medi ambient i segueixen els principis de la gestió integrada de plagues, donant prioritat al control biològic per minimitzar l'ús de productes químics.

El servei municipal de Parcs i Jardins fa servir aquest enfocament en la planificació dels tractaments anuals, amb l'objectiu de protegir la salut de l'arbrat i, alhora, garantir la seguretat de les persones i el respecte per la biodiversitat urbana. Els tractaments que es portaran a terme inclouen el control de la processionària del pi, tractaments contra el morrut roig de les palmeres, prevenció de fongs del gènere Phytophthora i control biològic d'altres plagues.

Aquests tractaments s'apliquen amb una planificació estacional que té en compte el cicle vital de cada plaga i les condicions climàtiques. A més, l'Ajuntament fa un seguiment continuat de l'estat fitosanitari de l'arbrat per actuar de forma preventiva i optimitzar els recursos.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha afirmat que "aquests tractaments formen part del nostre compromís per fer una ciutat més verda, saludable i resilient davant els reptes del canvi climàtic. Treballem per mantenir la salut de la vegetació urbana i protegir la biodiversitat per tal que la nostra ciutat sigui un espai on es pugui gaudir de la natura i de la via pública de manera segura i sostenible".