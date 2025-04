El Saló de la Moto torna a firaReus amb exposició de centenars de productes i activitats

firaReus acollirà un any més el Saló de la Moto, que celebrarà la seva dissetena edició entre el 25 i el 27 d'abril. Amb accés lliure i un espai expositiu de 7.000 metres quadrats, la fira oferirà una completa mostra de les últimes novetats del sector, així com una àmplia representació de marques, activitats i serveis adreçats als amants del motor.

El saló reunirà concessionaris oficials i representants d'una cinquantena de marques, com Honda, Suzuki, BMW Motorrad, Yamaha, Kawasaki, KTM o Kymco. Els visitants hi trobaran tota mena de motocicletes, des de ciclomotors fins a elèctriques, passant per maxiscooters, quads o models clàssics. També hi haurà una zona de venda amb 200 motos d'ocasió, així com espais dedicats a la roba, accessoris i una àrea exterior per provar vehicles.

La inauguració oficial tindrà lloc divendres 25 d'abril a les 17.30 hores i serà protagonitzada per la jove pilot tarragonina Paola Ramos. Tot i tenir només 17 anys, ja acumula una destacada trajectòria esportiva, amb títols com la subcampiona del Campionat Interautonòmic de Velocitat i del Campionat de la Federació Catalana de Motociclisme. Aquest 2024, participa en la Yamaha R7 Cup, on ja ha pujat al podi.

L'empresa Motor23, patrocinadora de la inauguració, ha estat present a la roda de premsa de presentació del saló, que també ha comptat amb la participació de representants de Tècniques de Conducció i Control, l'escola vinculada al Servei Català de Trànsit. Aquesta serà l'encarregada d'oferir dues activitats destacades: un circuit d'educació viària infantil i el programa Formació 3.0, dirigit a motoristes que volen millorar les seves habilitats de conducció, amb inscripció prèvia.

El saló també acollirà el Triumph Demo Tour, amb proves de nous models de la marca, i una trobada de més de 60 motocicletes Honda Goldwing, prevista per diumenge al matí. A més, clubs del motor com Motoclub Tragamillas, GAVE, MAC Reus, Vespa Club Reus, Amics de la Moto de Reus, Costa Daurada Bikers o Eutiches dinamitzaran diverses activitats com tallers, sortides i xerrades al llarg dels tres dies. Per facilitar la visita, el recinte disposarà d'un espai de descans per a motoristes i aparcament gratuït exclusiu per a motos.