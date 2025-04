L'Ajuntament de l'Arboç presenta propostes de millora pel menjador de l'escola Sant Julià

L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, i el regidor d'Educació, Antonio Vega, s'han reunit amb la directora dels Serveis Territorials d'Educació del Penedès, Belén Alcón, i la directora adjunta i cap de l'àrea de coordinació i planificació escolar, Marisa Vila, per exposar la situació d'aforament que afecta el servei de menjador escolar de l'Escola Sant Julià de l'Arboç.



Durant la trobada, els representants municipals han traslladat la necessitat urgent de disposar d'un espai més ampli per tal de garantir un servei de menjador adequat per a tot l'alumnat del centre. El menjador escolar supera la seva capacitat màxima, fet que condiciona el desenvolupament correcte del servei i el benestar dels infants.



També s'ha posat de manifest que aquesta competència és de titularitat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, cosa que impedeix que l'Ajuntament pugui dur a terme una intervenció directa i definitiva. Malgrat això, el consistori ha mostrat la seva total predisposició a avançar el finançament necessari a través d'un conveni, per a la construcció provisional d'una nova aula que permeti donar resposta a la situació, mentre s'espera la construcció de la futura escola. Aquest procediment ja es va executar en la instal·lació de l'ascensor.



La directora dels Serveis Territorials ha valorat molt positivament la proposta plantejada per l'Ajuntament, i s'ha mostrat receptiva davant la voluntat de col·laboració institucional expressada. Ambdues parts han acordat traslladar conjuntament aquesta iniciativa a la consellera d'Educació, amb l'objectiu de trobar una solució àgil i efectiva que respongui a les necessitats reals del centre educatiu.