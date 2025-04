Cambrils ofereix tres solars municipals per a la construcció d'habitatge protegit

L'Ajuntament de Cambrils ha formalitzat la inscripció de tres solars de titularitat municipal a la convocatòria impulsada per la Generalitat amb l'objectiu de fomentar la construcció d'habitatge protegit. Els espais seleccionats, ubicats al carrer Anoia, a la plaça Carles Roig i a la zona Nova Augusta, han estat identificats com a aptes per integrar-se en la reserva pública de sòl segons els criteris d'un informe tècnic elaborat pel Departament d'Urbanisme.

A través d'aquesta iniciativa, el consistori cambrilenc posa en marxa el procés administratiu que permetrà oferir a la Generalitat un total de 138 habitatges projectats, destinats a ser construïts per promotors que prioritzin fórmules d'accés assequible, com ara el lloguer social o els habitatges dotacionals. En aquesta proposta es contempla la creació de pisos per a diferents perfils: joves al carrer Anoia, famílies a la plaça Carles Roig i persones grans a la Nova Augusta.

L'alcalde del municipi, Oliver Klein, ha destacat que aquesta acció forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el dret a l'habitatge a Cambrils, especialment entre els col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari convencional. Segons ha afirmat, "la inscripció dels solars és un pas ferm cap a un model de ciutat més equitatiu i accessible, on l'habitatge sigui un dret i no un privilegi".

Klein també ha reafirmat el compromís del govern local amb l'expansió de l'habitatge públic i assequible, tot remarcant que es continuarà treballant en aquesta línia mitjançant el Pla Local d'Habitatge i en col·laboració amb la Generalitat i altres administracions.