Tall total del trànsit a la carretera TV-2034 entre Valls a Vilabella

Anuncien talls en el trànsit de vehicles a la carretera TV-2034 entre Valls i Vilabella. Concretament, l'alteració és a causa de les obres de condicionament de la via, que patirà una ampliació del ferm per sobre del torrent dels Caus.

Les obres s'han iniciat avui dimarts dia 22 d'abril i la finalització es preveu a finals del mes de juliol de 2025.

Concretament, l'afectació en el trànist es concetra en el tram de Valls a Puigpelat. Els talls duren les 24 hores del dia i com a rutes alternatives hi ha la C-51 i la TP-2036. Ara bé, tal com informa l'Ajuntament de Valls, durant les obres es garanteix l’accés dels veïns del tram afectat, aixó com el veïnat de Pisos de Clols i les finques adjactents.