Tallen l'AP-2 a la Bisbal del Penedès per recuperar el cos sense vida d'un home al fons d'un barranc

La circulació a l'autopista AP-2 ha quedat interrompuda parcialment aquest dimecres 23 d'abril a la tarda a l'altura del quilòmetre 225, en sentit Lleida, dins del terme municipal de la Bisbal del Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El tall ha estat necessari per facilitar l'actuació dels serveis d'emergència, que han treballat en el rescat del cos sense vida d'un home localitzat al fons d'un barranc.

Els fets han tingut lloc poc després de les dues del migdia, quan operaris de manteniment han detectat un vehicle aturat al voral, amb les portes obertes i sense ningú a dins, segons el Diari de Tarragona. En inspeccionar la zona, han vist el cos d'un home al fons del torrent de Tarragó, a prop de la urbanització El Priorat.

Davant la dificultat d'accedir a aquest indret, els Bombers han activat un helicòpter i equips especialitzats per recuperar el cadàver. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Tot i que la principal hipòtesi és que l'home s'hauria llençat voluntàriament des del pont, la policia no descarta altres possibilitats i manté la investigació oberta.

Pel que fa al trànsit, a les cinc de la tarda s'ha informat del tall total de l'AP-2 en aquest punt i, mitja hora més tard, quedava un sol carril afectat. El Servei Català de Trànsit ha alertat d'intensitat viària en sentit Lleida a conseqüència de l'operatiu.