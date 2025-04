Ferit greu un motorista en un accident de trànsit a la TP-2031

Un motorista ha resultat ferit greu en un accident de trànsit a la carretera TP-2031, just davant de la Urbanització Bonaire, a l'entrada dels Pallaresos, al terme municipal del Catllar. Els fets han tingut lloc poc abans de la una de la tarda —avís a les 12.55 hores— al punt quilomètric 5,2 de la citada via, quan s'ha produït una topada entre un turisme i una motocicleta, a l'accés al municipi per l'avinguda 11 de setembre.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat. Arran de l'accident, el motorista ha resultat ferit greu, sent atès in situ pels sanitaris del SEM i traslladat posteriorment a un hospital. Pel que fa als dos ocupants del turisme, han resultat il·lesos.

Els veïns de la zona, a través de les xarxes socials, han tornat a mostrar el seu malestar després de l'accident, ja que fa anys que denuncien la perillositat d'aquest accés, amb una important intensitat de trànsit. En aquest sentit, fa uns anys es va aconseguir la instal·lació d'un semàfor i un pas per a vianants, tot i que els residents reclamen altres actuacions per millorar la seguretat.