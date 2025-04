Cremen sofàs i matalassos en un local abandonat al barri de Campclar

Un incendi als baixos d'un edifici va provocar un important al barri de Campclar, a Tarragona. Els fets van tenir lloc aquest passat diumenge 20 d'abril, poc abans de les tres de la tarda —avís a les 14.58 hores—, en un local abandonat, ubicat al número 2 del carrer Riu Llobregat, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Les flames van afectar matalassos, sofàs i plàstics que hi havia a l'espai, que va quedar totalment afectat pel foc, el fum i la temperatura.

Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar quatre dotacions per extingir el foc. En aquest sentit, el pis superior al local va quedar afectat pel fum, que va entrar per les baixants, mentre que la temperatura va malmetre una persiana. Els cossos d'emergències van ventilar el fum acumulat. En aquest sentit, els Bombers han explicat que no hi va haver persones ferides, la majoria de veïns van autoevacuar-se, mentre que una persona es va confinar al seu pis.