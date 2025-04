L'univers «El Petit Príncep» a l'Hospitalet de l’Infant

Només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Aquesta és una de les frases cèlebres del El Petit Príncep, una novel·la breu escrita per Antoine de Saint-Exupéry i publicada el 1943. És una de les obres més traduïdes i llegides del món i del 25 d'abril al 4 de maig aquest univers arribarà a l'Hospitalet de l'Infant amb la celebració de la Setmana del Petit Príncep.

Un programa d'actes variat i per a tota la família

La Setmana del Petit Príncep arrencarà el divendres 25 d'abril al Teatre Auditori amb la presentació oficial i l'espectacle de dansa Serem Petits Prínceps, a càrrec de l'Associació Sempre en Dansa. Diumenge 27 d'abril, el mateix auditori acollirà el musical El Petit Príncep de La Companyia, una adaptació emotiva i visualment espectacular de l'obra. Amb una posada en escena amb projeccions immersives, música de Manu Guix i interpretacions en directe, aquest musical és una oportunitat única per connectar amb l'essència de l'obra universal de Saint-Exupéry.

El dissabte 26 d'abril s'inaugurarà el mural El Petit Príncep a la Plaça Coll de Balaguer, un projecte que s'emmarca dins la voluntat municipal de crear un itinerari artístic amb diverses intervencions inspirades en el llibre. També hi haurà un concurs de dibuix infantil i per adults a la Plaça Catalunya i la inauguració de l'exposició Llibres del món: El Petit Príncep a la Sala Infant Pere, a càrrec de Mertxe Ibáñez Sola.

Un altre dels moments destacats tindrà lloc el divendres 2 de maig amb la conferència d'Alfons Tejero, titulada Els dos dies que l’Hospitalet de l’Infant va formar part de la vida de l’autor del Petit Príncep. Aquest expert en la historia local explicarà la relació de Saint-Exupéry amb la població, posant en valor el llegat cultural que aquest episodi representa per al municipi.

Un moment del musical del Petit Príncep

Cedida

El dissabte 3 de maig, el Teatre Auditori acollirà Ànsia per volar, un espectacle de circ artesanal d’ Yldor Llach, que transportarà el públic a un món poètic i visual on la bicicleta artística i la roda Cyr es converteixen en instruments d'expressió. Inspirat en El Petit Príncep i en la poètica visual de Joan Brossa, aquest muntatge promet una experiència màgica per a tots els públics.

Cultura i col·leccionisme: una exposició única

La Setmana del Petit Príncep també oferirà als visitants una oportunitat excepcional per endinsar-se en el món del col·leccionisme literari. L’exposició Llibres del món: El Petit Príncep, que es podrà visitar del 26 d'abril al 4 de maig a la Sala Infant Pere, mostrarà edicions d’arreu del món d’aquest clàssic universal, permetent al públic descobrir la seva influència global.

Tallers per despertar la creativitat

La programació inclourà també diversos tallers pensats per als més petits i les famílies. El dissabte 26 d’abril a la tarda, la Sala Infant Pere acollirà els Tallers contats: El Petit Príncep, una activitat participativa per aprofundir en els valors i la narrativa d’aquest clàssic de la literatura universal.

El dijous 1 de maig, a la Plaça Catalunya, tindrà lloc el taller Fes el teu planeta, on els participants podran crear la seva pròpia versió del món del Petit Príncep. I el dissabte 3 de maig, també a la Plaça Catalunya, s’organitzaran tallers de manualitats com Punts de llibre amb imant i Roses de paper amb maceta, dirigits per Ludonia.

Un esdeveniment que reforça la vinculació del municipi amb l’autor de El Petit Príncep

Segons està documentat, en un viatge en què pilotava l’avió que feia la ruta entre Marsella i Alger, l’autor d’aquest clàssic de la literatura es va veure obligat a fer un aterratge d’emergència al poble, a causa del fort vent de Mestral que bufava. Per aquesta raó, Antoine de Saint Exupéry, l’any 1932, va fer una estada de dos dies a l’Hospitalet de l’Infant.

La Setmana del Petit Príncep vol retre homenatge a aquesta connexió, atraure turistes i visitants al municipi i fomentar la difusió cultural d'una de les obres més estimades de la literatura universal.

“Cal tenir en compte que El Petit Príncep és una obra reconeguda a tot el món i que aquest producte ens pots ajudar a arribar a diferents països que comparteixen l’estima per aquest clàssic de la literatura”, ha recordat la regidora de Turisme, Elidia López.

Podeu consultar la programació completa aquí i gaudir d'activitats enriquidores per a totes les edats.

