Els Bombers mobilitzen 23 dotacions per extingir un incendi a Pontils

Els Bombers treballen des de poc abans de les tres de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent, cap a un turó, i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d’aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les taques d’extinció, perquè el foc no corre tan de pressa. Els Bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 de les quals aèries.
El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat aquest dissabte en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. Els Agents Rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques, i es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar.
Per aquest diumenge, els Agents Rurals preveuen que s'activi el nivell 4 per perill extrem d’incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques, i el nivell 3 per perill molt alt en 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés als tres mateixos espais naturals.