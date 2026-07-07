Confinat el nucli de Segura per l'incendi de Savallà del Comtat

Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Segura per l'incendi que crema a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Es demana als veïns que tanquin portes i finestres i que evitin la mobilitat. L'incendi continua actiu i hi treballen disset dotacions terrestres i tres mitjans aeris, dos helicòpters bombarders i un de comandament, dels Bombers de la Generalitat.\r\n\r\nEl foc ha començat en zona agrícola, però ja afecta també vegetació forestal. Els equips d'extinció prioritzen el cap i flanc esquerre del foc perquè és on crema amb més intensitat. L'alerta s'ha rebut a les 13:11 hores. El foc ha començat prop del camí d'Albió, en un camp de la zona entre el riu Corb i Segura. El mapa de risc d'incendi al municipi de Savallà del comtat és de nivell 4, molt alt, aquest dimarts.\r\n\r\n\r\nPer l'incendi de Savallà del Comtat (Conca de Barberà) es demana el confinament del petit nucli de Segura.\r\n\r\nCal tancar portes i finestres i evitar la mobilitat\r\n\r\nEfectius @bomberscat treballant https://t.co/scGESjH1Ko pic.twitter.com/4ZOZPeqRQS\r\n— Protecció civil (@emergenciescat) July 7, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nAvisos de calor extrema a tot Catalunya: 22 comarques en alerta vermella Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n