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Confinat el nucli de Segura per l'incendi de Savallà del Comtat

Societat

El foc ha començat en un espai agrícola però ja afecta vegetació forestal

  • L'incendi de vegetació agrícola a Sallavà del Comtat -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 15:16

Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Segura per l'incendi que crema a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Es demana als veïns que tanquin portes i finestres i que evitin la mobilitat. L'incendi continua actiu i hi treballen disset dotacions terrestres i tres mitjans aeris, dos helicòpters bombarders i un de comandament, dels Bombers de la Generalitat.

El foc ha començat en zona agrícola, però ja afecta també vegetació forestal. Els equips d'extinció prioritzen el cap i flanc esquerre del foc perquè és on crema amb més intensitat. L'alerta s'ha rebut a les 13:11 hores. El foc ha començat prop del camí d'Albió, en un camp de la zona entre el riu Corb i Segura. El mapa de risc d'incendi al municipi de Savallà del comtat és de nivell 4, molt alt, aquest dimarts.

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