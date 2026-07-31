Els plans d’ocupació comarcals de la Diputació de Tarragona arriben a més de 140 municipis

La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els deu consells comarcals, finalitza els Plans d’Ocupació amb actuacions forestals i urbanes en un total de 145 municipis de la demarcació de Tarragona amb l’objectiu d’afavorir la inserció al mercat laboral de persones en situació d’atur i condicionar entorns naturals. Entre les intervencions més destacades hi ha les tasques de desbrossament forestal i la neteja de camins.
Així mateix, també s’actua en la millora del recorregut d’alguns dels camins, el condicionament, repàs i manteniment de les rieres, així com treballs vinculats a construcció i manteniment d’obres en general a la via pública, edificis i instal·lacions municipals, entre d’altres.
Prop d'1,5 milions d'euros en el Plans d'Ocupació
En aquest sentit, la Diputació de Tarragona destina prop d’1,5 milions d'euros a l'execució d’aquests plans, que fan possible la contractació de 50 persones, cinc persones per a cada comarca (una persona responsable i quatre peons). Els treballadors i les treballadores també reben formació complementària dirigida a millorar les seves condicions personals i professionals.
Els Plans d’Ocupació Comarcals formen part del Pla de Foment de l’Ocupació de la Diputació que, des del 2013, s’ha consolidat com una eina per a la creació d’ocupació mitjançant projectes ocupacionals distribuïts pel territori.