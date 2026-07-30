L'Ajuntament de Valls impulsa un pla per revitalitzar el centre històric del municipi

L'Ajuntament de Valls ha presentat aquest dijous 30 de juliol el Pla Especial Urbanístic d'Usos i Activitats al Centre Històric del municipi per regular i ordenar l'activitat econòmica i comercial de la zona. L'eina respon a la necessitat d'implantar nous establiments després de detectar que el 53,18% dels locals del nucli antic es troben buits. El pla, que la junta de govern local aprovarà inicialment aquest divendres, espera poder atreure emprenedors i negocis per revitalitzar i diversificar el comerç.
La regidora d'Urbanisme, Sònia Roca, ha assegurat que el document s'alinea amb el Pla de Barris que el consistori ha presentat a la Generalitat i defineix amb precisió el tipus d'activitats comercials que caldria obrir per satisfer les necessitats dels veïns. El pla identifica 228 establiments actius, la majoria dels quals són comerços o equipaments amb serveis d'interès col·lectiu, mentre que 259 es troben en desús.
El document reuneix diferents prescripcions com la compatibilitat entre les activitats i l'ús residencial, les limitacions i els mecanismes per garantir l'activitat comercial adaptada a les necessitats del centre històric. La regidora ha subratllat que també "dona compliment a la prioritat estratègica del POUM del municipi".
La redacció del pla ha comptat amb un procés de participació ciutadana i preveu una avaluació dels resultats com a mínim cada quatre anys. El document substituirà el Pla especial d'establiments de concurrència pública de 1991.
El document permet "entendre molt bé les possibilitats de la ciutat"
La Fundació de la Universitat Rovira i Virgili, l'Escola d'Arquitectura de Reus i Eixam Arquitectures de Valls han elaborat el pla, que també ha comptat amb la participació d'agents econòmics, comercials i socials de la ciutat. El nou document estableix cinc zones per categoritzar i prioritzar els diferents usos. L'arquitecte Josep Maria Toldrà ha argumentat que el document permet "entendre molt bé les possibilitats de la ciutat" i ha apuntat que les places poden esdevenir "pols d'atracció".
En aquest sentit, ha exemplificat les places del Blat i de l'Oli com a indrets preferibles per a la restauració, mentre que la plaça del Pati contempla possibilitats per a ús hoteler. "No tenim cap hotel al centre i pot ser interessant tenir-ne un, especialment per la influència del Museu Casteller", ha afegit Roca. Així mateix, els carrers de la Cort, Sant Antoni, Carnisseria, Major i Portal Nou són considerats eixos comercials.
Tot plegat va lligat amb el fet que el consistori pugui rebre els ajuts del Pla de Barris de la Generalitat. Un instrument que permetria obtenir una injecció de diners per arreglar el centre històric i així frenar-ne el deteriorament, amb edificis que s'ensorren, comerços que tanquen i veïns que marxen. La resolució de la convocatòria està prevista per a l'octubre.
Per la seva banda, la regidora d'Empresa i Ocupació, Rosa Maria Rovira, ha detallat que els establiments que es vulguin instal·lar al centre històric comptaran amb un acompanyament empresarial i ha valorat que els locals buits representen una "oportunitat extraordinària per als futurs negocis".