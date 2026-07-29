La Firagost de Valls celebra enguany la 70a edició amb l'inici d'una nova etapa

Aquest 4 i 5 d'agost, Valls tornarà a convertir-se en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Firagost, la Fira-Exposició del Camp Català. Aquesta edició marca l'inici d'una nova etapa, ja que sense renunciar als seus orígens, la Firagost comença un procés de renovació que vol adaptar la fira a les noves formes de consumir, passejar i viure els esdeveniments. Així mateix, també es reforça alhora la seva identitat pagesa i el vincle amb la terra, sota el concepte 'Tot comença a la terra'.
El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, Josep M. Rovira, ha destacat que "la Firagost ha de recuperar la personalitat i el seu caràcter pagès, mantenint l'essència que l'ha convertit en una fira de referència, però evolucionant cap a un model que respongui a les expectatives del públic actual". Rovira ha explicat que aquesta no serà encara l'edició de la gran transformació, però sí el punt de partida d'un projecte de futur.
"La gent ja no ve només a veure expositors; vol tastar producte, parlar amb els productors, comprar i gaudir d'una experiència completa. Per això començarem a potenciar espais com la plaça del Quarter, el Pati o el carrer de la Cort, que es convertiran en eixos principals del nou model de fira", ha assenyalat. Uns canvis que s'aniran posant en marxa de manera progressiva durant els pròxims anys.
Per la seva banda, el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Valls, Joan Ibarra, ha reivindicat el valor històric i comunitari d'aquesta fira, afirmant que "la Firagost és un patrimoni de Valls i una d’aquelles coses que ens han de fer sentir orgullosos de ciutat. No totes les ciutats poden explicar 70 edicions d’una fira capaç d’omplir els carrers i atraure milers de visitants. Tenim una cosa única, molt nostra, i ara tenim també l’oportunitat de fer-la créixer, renovar-la i donar-li encara més projecció".
Un recorregut més connectat i nous espais
Una de les principals novetats serà la reorganització del recorregut firal, pensat per facilitar el pas dels visitants i millorar la connexió entre els diferents espais. El nou itinerari unirà la plaça del Blat i el carrer de la Cort amb el Pati i la plaça del Quarter a través del carrer Jaume Huguet, passant pel Teatre Principal i el carrer del Teatre. Paral·lelament, desapareixerà el tram de Germans Sant Gabriel i els estands institucionals es traslladaran a la plaça del Quarter, que també quedarà més ben connectada amb el passeig de l'Estació.
Precisament la plaça del Quarter es consolidarà com un dels nous espais centrals de la Firagost. Acollirà la Firagost petita, un espai per jugar, descobrir, reconnectar amb la natura i entendre, des de ben petits, d’on neix tot allò que ens alimenta i ens uneix. Per això s’han programat activitats familiars durant tota la jornada, mantenint també l'espai d'artesania i els estands institucionals.
Innovació, sostenibilitat i experiències
Enguany, la Firagost reforça també l'aposta per la innovació, la sostenibilitat i les activitats divulgatives. Entre les novetats destaca una proposta del Museu Casteller de Catalunya, Enxaneta 360°, una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual que combina cultura castellera i gastronomia. L'espai firal incorporarà també el punt informatiu de la comunitat energètica L'Electra Vallenca i ampliarà les activitats pedagògiques destinades als més petits, amb tallers d'elaboració d'esprais antimosquits naturals, gelats ecològics, jocs de taula temàtics i sessions de contacontes.
Les Jornades Agroinnova tornaran a ser el principal espai de debat professional sobre tecnologia agrària, bioeconomia i alimentació. Durant els dos dies s'abordaran els reptes del sector vitivinícola, la promoció de les rutes del vi i l'enoturisme al Camp de Tarragona i la Catalunya Central, experiències d'agroecologia i la valorització de l'oli d'oliva verge extra.
Com a novetats, les jornades dedicaran una atenció especial al potencial de l'agrovoltaica com a eina per diversificar i garantir la viabilitat de les explotacions agrícoles, i també a les oportunitats econòmiques derivades de l'aprofitament del llentiscle.
Gastronomia, tradició i cultura
La Firagost mantindrà l'àmplia oferta expositiva de fruites i verdures, plantes i flors, maquinària agrícola, automoció i mobilitat, alimentació artesanal i altres sectors. Un dels espais més consolidats serà el Mercat de Vins i Caves de l'Alt Camp, que arriba a la tercera edició amb 55 referències de vuit cellers: Vinyes del Tiet Pere, Mas Vicenç, Cellers Domenys, Cal Pucolla, Visendra, Cava Reverté, Rendé Masdéu i Caves Portell.
Com a novetat, enguany el mercat incorpora també cellers de comarques veïnes i oferirà visites guiades gratuïtes els dos dies, a les 18.30 hores, per donar a conèixer els vins i els elaboradors participants. L'espai obrirà dimarts de 18 a 21 hores i dimecres de 18 a 20 hores al pati de Sant Roc de l'Institut d'Estudis Vallencs.
La programació gastronòmica es completarà amb la Mostra de Cerveses Artesanes, la Mostra de Food Trucks, el Tast de Vi amb Porró, el lliurament dels porrons commemoratius i la demostració de l'ofici tradicional de ferrar rodes de carro. Tampoc hi faltaran activitats tan emblemàtiques com el Concurs d'Arrossegament amb Trineu i les populars Curses de saques i mitges saques d'avellanes.
Música, castells i patrimoni
El públic jove tornarà a tenir el seu espai amb els concerts del Calçofest, la festa Nit Díselo i la sessió musical de DJ Leela. El moment culminant arribarà la tarda del dimecres 5 d'agost amb la tradicional Gran Actuació Castellera de Firagost a la plaça del Blat, protagonitzada per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls, seguida de la tradicional venda pública dels productes de la mostra.
Durant els dos dies també es podran visitar les exposicions de Ferran Aguilar Anton a la Sala Sant Roc i la mostra Origen, així com l'Espai Robert Gerhard, dedicat enguany al comerç històric. A més, hi haurà jornades de portes obertes al Campanar de Sant Joan, el Refugi Antiaeri i la Capella del Roser.