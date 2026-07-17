Valls destina 6,6 milions d'euros d'inversions a la via pública durant el 2026

L’Ajuntament de Valls destinarà aquest 2026 més recursos que mai a projectes i actuacions a la via pública. Amb una inversió rècord de 6.569.000 euros, es tracta de projectes repartits a tot l’àmbit urbà i a tots els barris de la ciutat. Les inversions s’executaran a una cinquantena de carrers i places, parcs i espais públics i, entre aquestes, destaquen els més de 3,7 milions en obres d’asfaltat, millores de voreres o urbanització de carrers.
A més, s’aposta per continuar modernitzant les xarxes públiques de serveis per fer-les més eficients. La inversió més important és la renovació completa de l’anella sud de la xarxa d’aigua, amb 653.000 euros i 1,5 quilòmetres de noves canonades entre els barris de la Colla Vella, plaça de Sant Francesc, Portal Nou i carretera de Tarragona.
També es preveuen 290.000 euros per continuar renovant amb sistema LED l’enllumenat públic que, després de les inversions dels darrers anys, ja cobreix el 76,8% del total de la ciutat, una tecnologia que proporciona més sensació d’il·luminació, més estalvi econòmic i major sostenibilitat. En aquest apartat destaca l'última fase de la modernització de l’enllumenat del polígon industrial que es completarà enguany.
Una part important de les inversions ja s'han executat
En els últims mesos l’Ajuntament de Valls ha executat ja una part important de les inversions a la via pública programades per aquest 2026. En concret, aquest mes de juliol, aprofitant la reducció del trànsit a l’estiu per tal de minimitzar afectacions, s’han efectuat obres d’asfaltat al carrer Blanquers del polígon. Aquesta és una inversió ja executada del paquet d’actuacions programades a la zona industrial de Valls, que en global ascendirà a 595.000 euros.
Les obres finalitzen aquesta mateixa setmana, com també ho fan les executades en els últims mesos a la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Les obres han permès recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent de principis d’any. S’han plantat 35 nous arbres, s’ha renovat totalment l’enllumenat, millorat els accessos i els murs i s’instal·la un nou tendal d’ombra a la zona de la pista per als mesos d’estiu.
El pla d’asfaltat programat inclou, a més del carrer Blanquers, altres actuacions en vials d’alta densitat com el tram final del carrer Basters, també al polígon, o ja dins l’àmbit urbà, les carreteres del Pla i de Tarragona, entre d’altres. En total, es renovarà el ferm a nou carrers, el que representa 21.591 metres quadrats de vials amb nou paviment.
Una nova porta d'entrada al Centre Històric
Pel que fa a la millora de voreres, ja s’ha executat l’obra del carrer Pont de Goi, a la Xamora, i està en marxa la del carrer Creu de Cames, a la Fraternal, un projecte escollit per la ciutadania a través del procés de Pressupostos Participatius. Entre els projectes més importants a la via pública que ja estan en licitació, sobresurt la millora de la coca central del passeig Tarradellas del barri del Fornàs, en concret, en el tram entre l’avinguda del Fornàs i el carrer Cinc de Vuit.
El projecte més important, però, és el que s’està executant a Sant Francesc, amb una inversió de 2,4 milions d’euros. L’obra permetrà, a més de recuperar els vestigis de l’antiga muralla medieval, la transformació urbanística integral de tot l’àmbit, amb la creació d’un nou passeig accessible i obert, i una nova porta d’entrada al Centre Històric.
Millores en zones verdes i camins
A espais lliures i zones verdes, l’Ajuntament de Valls hi destinarà 1,3 milions d’euros, amb projectes que inclouen una quinzena d’actuacions en parcs infantils i de salut als diferents barris de la ciutat. També enguany s’iniciarà la important obra de recuperació de la zona verda de l’Hort del Rector, sota l’absis de l’entorn patrimonial protegit de l’església de Sant Joan. L’actuació permetrà fer accessible a la ciutadania aquest espai i a la vegada recuperar els vestigis de l’antiga muralla en el tram de Sant Antoni.
Finalment, en l’àmbit de millores de la xarxa de camins rurals s’invertiran en total 319.000 euros i s’actuarà en 26.905 m2. En concret, ja s’estan executant les obres al camins Nou i de Fontscaldes, i s’estan planificant també actuacions als camins de Puigpelat, del Bosc, de l’Atalaia i d’Alió, entre d’altres.