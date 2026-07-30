Tarragona i Reus presenten les activitats que es faran durant la jornada de l'eclipsi solar del 12 d'agost

Tarragona i Reus han organitzat una tarda d'activitats coincidint amb l'eclipsi solar del 12 d'agost i que es podrà veure en la seva totalitat al sud de Catalunya. A Tarragona la jornada es concentrarà a la Marina Port Tàrraco amb la Festa de l'Eclipsi, amb propostes d'arts en viu, de realitat virtual i la síndriada de Sant Magí, mentre que a Reus el lloc d'observació serà al costat del Parc de la Festa, amb activitats per la canalla i establiments de restauració. La capital del Baix Camp ha reforçat el transport públic amb un autobús llançadora (L82) cada deu minuts entre la plaça de les Oques i les piscines municipals.
Quan falten quinze dies per l'eclipsi solar total que es podrà veure completament des de Tarragona, les dues ciutats més grans de la demarcació han explicat que preparen una tarda d'activitats per seguir el fenomen astronòmic des dels respectius punts d'observació oficial.
Tant a Tarragona com a Reus la jornada començarà a les cinc de la tarda i s'allargarà fins a la nit. La totalitat de l'eclipsi serà a les 20.29 hores i durarà aproximadament un minut en ambdues ciutats.
Sis punts d'observació i una festa a Tarragona
A Tarragona s'han habilitat sis punts d'observació. A la Marina Port Tàrraco es programaran activitats durant tota la tarda com ara una proposta de realitat virtual, la Sindriada de Sant Magí, el concert del Quartet Mèlt, una actuació de les colles castelleres de la ciutat i l'espectacle Origen, de tres artistes tarragonins inspirat en l'eclipsi. A més, el dia abans al vespre la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) oferirà un concert al parc de l'Amfiteatre per donar el tret de sortida a la programació.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha insistit que volen que "la gent vingui amb temps, de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi i que es pugui quedar aquí per continuar gaudint". El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha destacat que el Port serà un espai "privilegiat" i ha remarcat que l'eclipsi és "la demostració més clara de la ciència i la festa".
Castellà ha afegit que "és el dia que terraplanistes i amics negacionistes, en aquests moments de tanta sensibilitat pel canvi climàtic, quedaran plenament desautoritzats per la natura. La natura se'n riurà d'ells".
Reus prepara un dispositiu de seguretat per a 10.000 persones
A Reus també s'han organitzat propostes prèvies com ara una observació amb telescopis el dissabte 8 d'agost al matí a la plaça Llibertat i diverses xerrades divulgatives els dies 10 i 11 d'agost. El 12 d'agost les activitats començaran a les cinc de la tarda i s'allargaran fins a les onze de la nit amb una programació per la canalla, música i diversos establiments de restauració. La capital del Baix Camp prepara un dispositiu de seguretat per a 10.000 persones al costat del Parc de la Festa, tot i que l'alcaldessa, Sandra Guaita, ha dit que esperen rebre'n al voltant de 5.000.
En aquest sentit, ha apuntat que els hi "preocupa" la seguretat, ja que es preveuen molts desplaçaments aquella jornada i la mobilitat serà "feixuga". Des de l'Ajuntament de Reus treballen amb el Departament d'Interior per coordinar el dispositiu. Guaita ha demanat a la ciutadania que, en la mesura del possible, accedeixin a peu a la zona. En cas de fer-ho amb vehicle des de fora la ciutat, l'accés serà per la T-11 a l'avinguda de Riudoms i si col·lapsés aquesta entrada, es podrà fer pel santuari de Misericòrdia i pel polígon Agroreus.
Reus habilitarà un bus llançadora (L82) entre la plaça de les Oques i les piscines municipals, amb un bus cada deu minuts entre les cinc de la tarda i gairebé les onze de la nit. També es podrà accedir al Parc de la Festa amb la línia 20 i amb la bicicleta compartida 'La Ganxeta' que tindrà una tarifa especial.