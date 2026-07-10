L'Ajuntament de Tarragona repartirà 23.000 ulleres homologades per veure l'eclipsi amb seguretat

L'Ajuntament de Tarragona repartirà a partir del 15 de juliol prop de 23.000 ulleres de sol homologades gratuïtes a diferents punts de la ciutat per tal que tota la població pugui gaudir de l’eclipsi solar total del pròxim 12 d’agost. Així ho ha explicat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, aquest divendres en roda de premsa. "Volem garantir que tothom qui vulgui pugui gaudir de l’eclipsi amb totes les garanties i amb tota la seguretat necessària", ha remarcat.
Per la seva banda, el conseller de Salut, Mario Soler, ha destacat la importància de veure aquest fenomen únic de la manera més segura. "Per gaudir-ne amb seguretat, és imprescindible seguir les recomanacions dels experts, com ara utilitzar només les ulleres homologades i no fer ús d’aparells casolans". El consistori tarragoní també facilitarà a partir del 15 de juliol ulleres a les farmàcies de la ciutat que, a través del Col·legi de Farmacèutics, s’han volgut sumar a la iniciativa per tal de distribuir unitats entre tothom qui ho desitgi.
Al web eclipsi.tarragona.cat es pot consultar el llistat complet de punts de distribució. La distribució es farà fins a exhaurir existències i es repartiran un màxim de quatre exemplars per persona. En aquest sentit, el president del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, Toni Veciana, admet que serà un moment històric, però també crític, "per això és molt important portar ulleres homologades i, per tant, des de les farmàcies ens sumem a la seva distribució".
Finalment, el divulgador científic Joan Anton Català ha remarcat la importància de posar-se les ulleres "abans i després de l’eclipsi, perquè de no fer-se així es poden tenir lesions irreversibles a l'ull, ja que la retina no té receptors de dolor".
Punts de distribució
Les ulleres es repartiran a diverses dependències municipals com ara el Palau Municipal de la plaça de la Font, a les diferents oficines de l’OMAC, als sis centres cívics de la ciutat, a les oficines municipals de Turisme i a equipaments esportius municipals. Per tal d’arribar també a aquelles persones més vulnerables, a través de l’IMSST també es repartiran ulleres als diferents centres d’atenció social així com de Gent Gran. Així mateix, també es repartiran als CAPs del municipi.
Paral·lelament, aquest divendres ha començat la distribució de 15.000 díptics amb la informació més rellevant de l'eclipsi a dependències municipals —com OMACs, equipaments esportius, Serveis Socials i Centres Cívics—, oficines de turisme i comerços de la ciutat.