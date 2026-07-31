Mor Pep Manresa, regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona està de dol per la mort del regidor Pep Manresa (Junts) aquest divendres 31 de juliol. Manresa, de 72 anys i vinculat laboralment al sector immobiliari, estava ingressat des de la passada setmana a l'Hospital Joan XXIII. En aquest sentit, el 21 de juliol va participar de manera telemàtica en el consell plenari i l'endemà va ingressar al centre hospitalari.
Vinculat històricament a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), l'any 2015 va liderar el projecte d'Ara Tarragona. L'any 2023 va ser el número 3 de la llista de Junts en les eleccions municipals. Durant aquest mandat, Manresa ha estat el principal col·laborador del portaveu juntaire Jordi Sendra, després que Elvira Vidal passés a ser regidora no adscrita després de la fallida entrada al govern municipal.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha decretat dos dies de dol oficial, els dies 1 i 2 d'agost. Per aquest motiu, les banderes onejaran a mig pal als edificis i espais municipals. El batlle ha manifestat que "avui ens ha deixat un bon amic, un bon company i una persona que estimava Tarragona per sobre de tot. No tinc paraules per descriure el dolor que sento i que sent la ciutat".
Mostres de condol
Junts per Tarragona ha recordat el traspassat regidor amb una publicació a les xarxes socials. En un emotiu comunicat, han assenyalat que "avui és un dia molt trist", alhora que han afegit que "ens queden els moments viscuts, la teva manera de ser, la teva estima profunda per Tarragona i el privilegi d’haver fet camí al teu costat. Pep, et trobarem molt a faltar".
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mostrat el seu condol per la mort del regidor tarragoní. En una publicació a la xarxa social X, ha escrit: "Molt colpits per la notícia del traspàs del nostre company, en Pep Manresa. Un tarragoní de pedra picada que va convertir la seva estima a Tarragona i a Catalunya en un compromís actiu. Referent a nivell cívic, empresarial i polític de la ciutat. El nostre més sincer condol a la família i als seus amics. Descansi en pau".
També des d'ERC Tarragona han lamentat la mort de Manresa, amb una piulada a X. "Des d'Esquerra volem mostrar el nostre més sentit condol pel traspàs del conseller Pep Manresa Nolla. En aquests moments difícils volem fer arribar tot el nostre suport, i també una forta abraçada als companys de consistori de Junts, la família, amics i persones properes del conseller", han escrit els republicans.