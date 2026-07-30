Posen data a la inauguració de la recuperada torratxa de la Casa Navàs de Reus

La Casa Navàs de Reus ja té data per culminar un dels projectes de recuperació patrimonial més esperats dels darrers anys. La inauguració de la recuperada torratxa tindrà lloc el dijous 12 de novembre amb una gran celebració oberta a la ciutadania que portarà per títol 'El retorn d'un símbol: Reus torna a tocar el cel'. L'acte, que es desenvoluparà entre les 20 i les 21.30 hores, tindrà la Casa Navàs i la plaça del Mercadal com a principals escenaris i comptarà amb el suport de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Reus.
En aquest sentit, cal destacar que la recuperació de la Casa Navàs és possible gràcies a l'impuls i al finançament de Xavier Martínez, president de MaserGrup i propietari de l'immoble. Des de MaserGrup destaquen que "el 12 de novembre no només recuperarem una torratxa, sinó una part de la identitat de la Casa Navàs i de la ciutat de Reus", i afegeixen que "aquesta fita marcarà l'inici d'una nova etapa, amb més activitats, nous públics i una aposta decidida per la conservació i la divulgació d'un dels grans referents del modernisme europeu".
Una programació que mira al futur
Paral·lelament, la programació d'estiu continuarà durant el mes d'agost amb les visites guiades de caràcter general i una nova edició dels Vespres d'Estiu a la Casa Navàs amb Vermouth Miró Spritz, una proposta que combina patrimoni, cultura i gastronomia.
A partir del mes de setembre tornarà la programació habitual amb les visites teatralitzades, les visites d'Indrets Amagats, les visites vermut i les visites infantils. Entre les novetats de la temporada destaca la incorporació de visites guiades en japonès i xinès, ampliant així els serveis destinats als visitants internacionals i facilitant l'accés al patrimoni a nous col·lectius de públic.
Conservació del patrimoni
Paral·lelament, la Casa Navàs continuarà reforçant les actuacions de manteniment preventiu per garantir la conservació de l'edifici. Durant les pròximes setmanes començarà l'inventari i la revisió de tots els elements de fusta per prevenir possibles incidències derivades de tèrmits i corcs. A més, recentment s'han instal·lat extractors d'aire a la segona planta amb l'objectiu de millorar la renovació de l'aire i afavorir unes condicions òptimes de conservació.
Després de vuit anys de treballs de restauració i recuperació patrimonial, MaserGrup preveu que encara caldran entre vuit i deu anys més per completar la recuperació de la Casa Navàs i retornar-la, tant com sigui possible, a l'estat original que presentava entre 1901 i 1908.
La Casa Navàs afronta aquesta nova etapa en un moment de consolidació. L'increment sostingut del nombre de visitants i els elevats índexs de satisfacció, segons les enquestes que es duen a terme de manera continuada entre el públic, reflecteixen la bona salut d'un dels edificis modernistes més singulars d'Europa.