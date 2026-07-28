Tot a punt a Cambrils per gaudir de la 51a edició del Festival Internacional de Música

Aquest dimarts 28 de juliol arrenca la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), que enguany creix en durada, programació i experiències complementàries. Fins al 10 d’agost, el certamen oferirà 14 concerts —dos més que l’any passat— i un ampli ventall de propostes de música, teatre, circ i gastronomia repartides per diferents espais emblemàtics de la ciutat. La resposta del públic ja s’ha fet notar abans de l’inici del festival, amb les entrades exhaurides per als concerts de Siloé, programat el 5 d’agost, i Joan Dausà, que actuarà el 9 d’agost.
La jornada inaugural començarà a les 20.15 hores a la plaça del Pòsit amb La Biciband, un espectacle itinerant de música swing i teatre que recorrerà els carrers del barri marítim fins a arribar a la Torre del Port. A partir de les 21.30 hores i fins a les 23.30 h, la façana de la Torre del Port es convertirà en un gran escenari audiovisual amb la projecció d’un videomapping.
El plat fort de la inauguració arribarà a les 22 hores al passeig Marítim amb el concert gratuït de LaDyva & Barcelona Big Blues Band. La reconeguda pianista suïssa i la formació dirigida per Ivan Kovacevic oferiran una nit de blues i boogie-woogie plena d’energia i ritme. Tota la programació, els horaris i les entrades disponibles es poden consultar a través del següent enllaç.
Nous espais i retorn als orígens
Una de les principals novetats de la 51a edició és la recuperació del Parc Samà, un espai estretament vinculat als orígens del festival. Aquest jardí històric acollirà els concerts de La Grande Chapelle, el 29 de juliol, i del Quartet Gerhard, el 3 d’agost, tots dos amb la possibilitat de gaudir d’un sopar maridatge previ, pels quals queden molt poques entrades. El festival també incorpora per primera vegada el Club Nàutic de Cambrils, on Emma Smith & Ignasi Terraza Trio actuaran el 30 de juliol en una experiència que combinarà jazz, gastronomia i la posta de sol vora el mar.
El Parc del Pescador acollirà de divendres 31 de juliol al diumenge 2 d’agost els concerts de The Gospel Viu Choir, La Ludwig Band i Lucrecia, amb espectacles d’entreteniment previs mentre que el Parc del Pinaret tornarà a concentrar els concerts de gran format amb Jethro Tull, Siloé, Valeria Castro, Dire Straits Legacy, Coldday, Joan Dausà i Ana Torroja.
Del 4 al 10 d’agost, el Parc del Pinaret comptarà amb un Village renovat que obrirà cada dia a les 20 hores. L’espai incorporarà mitja dotzena de foodtrucks, tres cúpules gastronòmiques dedicades als productes gurmet i una àmplia oferta amb opcions per a tots els gustos. Cada vespre, a partir de les 20.30 hores, artistes i grups vinculats al territori actuaran com a teloners dels grans concerts.