Rocío Molina serà la cap de cartell del festival Tarragona Sona Flamenc 2026

El Tarragona Sona Flamenc arriba aquesta tardor a la seva vuitena edició amb un cartell clarament femení. La dona i el flamenc sempre han anat de la mà, i la programació d’enguany ofereix un ampli ventall dins d'aquest món: des de bailaoras reconegudes mundialment com Rocío Molina, cap de cartell d’enguany, fins a cantants com Cathy Claret, històrica cantant gitana francesa, passant també per grups ja consolidats com Las Migas, seran presents del 5 al 12 d’octubre a la capital tarragonina.
Durant la presentació la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat la importància d'aquest festival, que "any rere any ha anat creixent i ja compta amb la presència de noms molt destacats, però també amb actes tradicionals i molta divulgació, així com un projecte de mediació social, eixos prioritaris dins la Conselleria de Cultura".
Les propostes de la programació es podran gaudir a diferents espais públics de la ciutat, com a Bonavista, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Part Baixa, centre i Part Alta; però també al Teatre Tarragona, a l’Espai Jove Kesse i a la ja tradicional flashmob de la plaça Corsini.
Rocío Molina, cap de cartell del festival
Així doncs, la cap de cartell enguany és Rocío Molina, que el novembre de l’any passat va estrenar Calentamiento a Madrid, un espectacle que ha rebut grans crítiques i reconeixements i que el 7 d’octubre es podrà gaudir a Tarragona. Altres noms destacats del festival d’enguany, com dèiem, també dones, són Las Migas, premi Grammy llatí al millor disc de flamenc 2025, i Cathy Claret, històrica cantant gitana francesa. Claret es va criar a Espanya rodejada de gent com els germans Amador i es va formar amb Pascal Comelade, entre d’altres.
Amb ella arriba una exposició formada per 300 portades de vinil i cassets de nou flamenc, el moviment gitanos que a partir dels 70 va començar a fusionar, per primera vegada, flamenc amb diferents estils musicals. Actuarà dijous 8 d’octubre al Teatre Tarragona juntament amb el guitarrista sevillà Caracafé i la mostra de portades es podrà veure al vestíbul.
Talent local
El festival compta enguany amb un espectacle inaugural a càrrec d’Azahar Tortajada, bailaora tarragonina molt jove que està actuant als principals tablaos de Barcelona. Formada des de la infància amb mestres de referència i guardonada en diversos certàmens, el dilluns 5 d’octubre presentarà un espectacle que combina passió, força escènica i una tècnica molt depurada. L’acompanyaran Miguel de la Tolea i Tare Cortés al cante, Tuto Fernández a la guitarra i Paco de Mode a la percussió.
Un altre tarragoní, Jesús Blanco, estrenarà espectacle de baile al Teatre Tarragona: Compañero del alma. El Sona Flamenc celebra, també, el 15è aniversari de l’Escola Art i Flamenc i 10è aniversari del Tablao La Herrería, com escenaris d’aquest art que ja tenen una important trajectòria a la nostra ciutat. Ramos ha recordat que "Tarragona compta amb el flamenc des de fa moltíssims anys, nosaltres no l'hem generat de nou, hem posat en comú i en valor la feina de moltes escoles de dansa i de molts ballarins, cantaors i músics de la ciutat".
Continua el projecte de mediació
De la mà de la Fundació Privada Taller de Música, s’està duent a terme un projecte de mediació. Enguany s’ha posat el focus al barri de Sant Salvador i es farà un concert amb participació de joves i entitats del barri. Un any més es fa la flashmob a la plaça Corsini. Alumnes de les escoles del Camp de Tarragona ballaran un coreografia creada per la bailaora Violeta Barrio, acompanyats de la música de Vergüenza Ajena.
Així mateix, diumenge 11 d’octubre es tornarà a fer una trobada al Teatre Tarragona, amb la participació de deu escoles i entitats de la ciutat. Les principals escoles i entitats flamenques de Tarragona i del territori compartiran escenari en una gala que mostrarà la diversitat de propostes de cante, toque i baile desenvolupades durant l’any. La trobada esdevé un gran aparador del talent local i de la vitalitat del flamenc al territori.
Nova imatge del festival Tarragona Sona Flamenc
Enguany s'ha volgut crear una nova identitat visual, de marca del Tarragona Sona Flamenc, a través de les tipografies creades pel dissenyador Gerard Joan. La intenció és que ens properes edicions es mantinguin aquestes tipografies juntament amb la imatge de cada any. Són dues tipografies: una més moderna i una més clàssica, que evoquen el moviment i el ball flamenc. Juntes defineixen la personalitat d'aquest festival, amb un peu en la contemporaneïtat i l'altre en la tradició flamenca.
La feina de Gerard Joan es basa en l’economia de recursos i la senzillesa formal, sota la màxima de que restar, suma. La geometria i la tipografia són els elements protagonistes, vertebradors i essencials dels seus dissenys.