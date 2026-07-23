El Danseu Festival Les Piles presenta la seva catorzena edició

La catorzena edició del Danseu Festival, l'esdeveniment que transforma el petit poble de les Piles (Conca de Barberà) en punt de trobada i aparador de la dansa contemporània, reflexionarà enguany sobre la mirada i tornarà a reivindicar el diàleg amb el territori. Els organitzadors han programat disset espectacles de 20 companyies al llarg dels tres dies de festival, entre el 7 i el 9 d'agost.
Noms consolidats com Julyen Hamilton o Aina Alegre; obres com POV, de Núria Guiu; Una brillant imperfecció (o mort d'un pianista), de Vero Cendoya; o l'estrena de Sacresize, d'Alberto Velasco, són algunes de les referències del cartell, amb 21 funcions en catorze espais, com un aparcament de tractors.
Amb el hashtag interrogatiu #ComMires, Danseu planteja enguany una invitació a qüestionar les mirades i l'observació de cossos, paisatges, identitats i relacions amb l'entorn. La idea, segons ha abundat el responsable de programació i coordinació artística, Hèctor Boada, és anar més enllà de la "responsabilitat" de companyies i artistes apel·lant a la "corresponsabilitat de l'espectador", posant el focus en una mirada "condicionada per molts factors".
Propostes diverses
A partir d'aquesta narrativa, el cartell del festival s'articula a partir de propostes amb llenguatges molt diferents que intenten qüestionar-se el punt des d'on s'observa, què es decideix veire i què queda fora de camp. Les obres de Guiu, Cendoya o Velasco, per exemple, intenten donar resposta a aquest plantejament. En aquest context apareixen també Folk as Queer, de l'Esbord, o Inquioets, de l'Emmerveillé. La memòria també té el seu espai amb Trementiona, de Berta Baliu, i Solo for Barre, la nova creació de Julyen Hamilton.
L'altre pilar conceptual sobre el qual descansa el Danseu és el paper del territori com a espai central artístic, tant des del punt de vista de l'escenari com del de la creació. S'hi presenten diverses propostes, com Inici, de Mar Garci i Javi Soler, que inaugurarà el festival. La dimensió comunitària també es manifesta a Sfumato, de Llum de Fideu. Un procés participatiu de la companyia Berta Baliu impulsa El secret de les peres: Les veus que habiten murs, una instal·lació amb la participació del veïnat de la comarca.
Danseu reivindica la descentralització de la dansa i la cultura, posant l'escenari als carrers i transformant espais rurals en escènics, sigui un paller o un aparcament de tractors del petit poble agrícola de les Piles (de només 240 habitants), segons ha apuntat la cap de producció i coordinació estratègica, Carmela Queirolo.
Una programació arribarà a altres municipis de la comarca
Enguany, a més, el festival traspassa els límits de les Piles amb el projecte 'La Conca Vibra!', una ampliació de la programació que farà arribar propostes escèniques i participatives de Danseu a municipis veïns com Conesa, Montblanc i l'Espluga de Francolí. "Hem volgut retornar una mica als orígens fent la pregunta de què és el festival, quina funció i objectiu té i ens remetem al territori, posant les Piles al centre i, sobretot, el territori de la Conca. Per dialogar en el territori, però també amb el territori", ha insistit Boada. Seran els espectacles itinerants com L'envers d'Ici dels francès Ex Nihilo i l'esmentada Sfumato.
El festival, d'altra banda, donarà també protagonisme als nous llenguatges entre dansa, circ i performance, les arts del moviment, amb propostes de companyies emergents que travessen diverses disciplines. És el cas de Fugaces, d'Aina Alegre; Baunsbak, d'Elvio Balboa, o Ercás', de Sílvia Batet, entre d'altres.
També s'han programat tallers professionals en l'àmbit formatiu, amb espais de convivència artística a les Piles que s'estendrà del 3 al 7 d'agost.