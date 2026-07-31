Què fer el cap de setmana del 31 de juliol al 2 d'agost a la demarcació de Tarragona?

Arriba el primer cap de setmana de juliol al Camp de Tarragona i l'agenda d'activitats continua plena de propostes, que inclouen festes majors, concerts i exposicions. Aquest dissabte, es dona el tret de sortida a les Nits Daurades de Salou, una de les cites imprescindibles de l'estiu a la Costa Daurada. A Vila-seca, la Festa Major d'Estiu continua fins al dilluns 3 d'agost amb un programa farcit d'activitats, amb el gran concert de la Fúmiga, la cultural popular i la diada castellera com a cites destacades. També el Morell, la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén s'allarga fins al 3 d'agost.
A Tarragona, en el marc del Festival Camp de Mart, arriben els concerts de Maika Makovski i Yeray Cortés. Sense sortir de la capital tarragonina, dissabte a la nit també es podrà tornar a gaudir d'un màpping al Circ Romà com a prèvia de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
A Cambrils, el Festival Internacional de Música porta aquest cap de setmana les actuacions de la Ludwig Band o Lucrecia al Parc del Pescador. El Museu del Port ofereix l'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges, mentre que al Refugi 1 es pot veure l'exposició Boscos i les fotografies del Premi Mañé Flaquer de Fotoperiodisme.
A l'Espluga de Francolí, el Rusc arriba al seu punt final amb els dos darrers actes del programa. Pel que fa al cicle Divendres Divins, aquest arriba a la Morera de Montsant, amb el concert de Jazzul a Scala Dei.
Agenda Tarragona
Salou s'ilumina amb les Nits Daurades fins al 15 d'agost.
El Festival Camp de Mart de Tarragona presenta dos dels concerts més esperats: Maika Makovski i Yeray Cortés.
La Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén continua fins al 3 d'agost al Morell.
Vila-seca celebra la Festa Major d'Estiu.
El Vendrell celebra la Festa Major de Santa Anna.
Tarragona escalfa motors per a l'eclipsi amb un màpping al Circ Romà.
Festa Major de Sant Jaume a l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
El Festival Internacional de Música de Cambrils omple el Parc del Pescador aquests dies amb la Ludwig Band o Lucrecia.
L'exposició fotogràfica El Concurs de Mestres Romescaires en imatges es pot visitar al Museu del Port.
L'exposició Boscos es pot visitar arriba al Refugi 1 del Moll de Costa.
L'exposició Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona ja es pot veure al Refugi 1 del Moll de Costa.
L'onzena edició del cicle Divendres Divins fa la seva penúltima parada a Sant Pere de Ribes, amb el concert de Trifàsic.