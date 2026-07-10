El Refugi 1 del Moll de Costa acull l’exposició «Boscos. Cartografies del temps i del gest»

El Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona presenta, del 10 de juliol al 23 d’agost de 2026, l’exposició Boscos. Cartografies del temps i del gest. La inauguració, oberta a tot el públic, té lloc aquest divendres 10 de juliol a les 20 hores a la Sala 2 del Refugi 1 del Moll de Costa. Després de la seva estrena l'estiu passat al Centre de Lectura de Reus, la mostra arriba a la costa tarragonina en una versió ampliada que incorpora nous espais, noves peces, una mirada singular al bosc de Poblet i una videoprojecció de l’artista Sílvia Iturria que reforça el caràcter immersiu de la proposta.
El projecte, a cura de l'escriptor i crític d’art Màrius Domingo, planteja el bosc no només com una realitat física o un refugi idealitzat, sinó com una forma de pensament. En un context actual marcat per la velocitat, la hiperconnectivitat i la saturació visual de les pantalles, la mostra reivindica el territori forestal com una invitació a la lentitud, la contemplació activa i la deriva com a eines de coneixement i de resistència. Dins d'aquest marc conceptual, cada artista aporta una mirada pròpia i singular que dialoga amb el territori i la memòria.
Teresa Felip treballa des de la construcció de relats visuals vinculats a la fragilitat i el record, mentre que Angelika Kienzler investiga els vincles profunds entre la matèria, el cos i la natura. Per la seva banda, Joan Rehues explora les dimensions simbòliques del paisatge, la tradició i la sostenibilitat, i Esteve Lerga incorpora una mirada generacional molt atenta als processos de transformació del territori i a les noves relacions entre natura i cultura.
L'alzina com a metàfora viva de permanència, adaptació i memòria compartida
A més, la videocreació de Sílvia Iturria afegeix una dimensió temporal i atmosfèrica al recorregut. Com a gran referent conceptual, l'exposició pren com a testimoni la resiliència del bosc mediterrani de Poblet i la figura de l'alzina com a metàfora viva de permanència, adaptació i memòria compartida. Amb aquesta proposta, el Refugi 1 del Port de Tarragona es consolida un cop més com un dels altaveus culturals clau del litoral per a les arts visuals contemporànies.
Sota el segell de la seva marca cultural, el Port de Tarragona convida tota la ciutadania i visitants a apropar-se al Moll de Costa durant aquestes setmanes d'estiu per gaudir d'aquesta experiència artística. És una oportunitat immillorable per connectar amb el talent del nostre territori, fer una pausa i submergir-se en una reflexió poètica sobre la natura.
A més, la visita esdevé el pla d'estiu perfecte per gaudir de la façana marítima a la fresca passejant a la vora de la mar, completant el recorregut cultural amb la resta de sales expositives que bateguen amb força al llarg dels històrics tinglados del Moll de Costa.