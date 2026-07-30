El Rusc de l'Espluga de Francolí afronta els dies forts de la catorzena edició

El Rusc, el Festival de poesia de l'Espluga de Francolí, celebra enguany la seva catorzena edició. L'esdeveniment, organitzat pel Museu Terra de la Fundació Carulla i dirigit artísticament per Alba Vinyes, ha estrenat aquest 2026 un format amb l'activitat repartida en tres setmanes, tot i que els dies forts arriben aquest cap de setmana. El 17 de juliol es va fer la presentació del llibre 'Espigues en flor. El retorn', des Maria Antònia Salvà, mentre que el 24 de juliol es va fer la inauguració de la instal·lació sonora 'Canta i labora', de Pepe Seguí.
Aquest dijous 30 de juliol té lloc l'obertura oficial, que s'articula a partir de 'Lastre', una peça de dansa contemporània d’arrel autobiogràfica de Sol Picó. Concebut com un site-specific de 25 minuts per als exteriors del museu, aquest solo marca el preludi d’una trilogia centrada en un procés d’alliberament i curació. Amb entrada lliure i gratuïta, la cita és a les 20 hores al Museu Terra.
L’obra explora la paradoxa del llast: aquell material pesat que, en deixar-se anar, atorga lleugeresa. A l’escenari, la dansa de Picó es desplega acompanyada per tres ballarines i entrellaçada de manera indestriable amb la composició musical de Judit Farrés.
Altres activitats previstes durant el cap de setmana
El Rusc s'allargarà fins al dissabte 1 d'agost, amb tres actes que posaran el punt final a la cita. Aquest divendres 31 de juliol, a les 19 hores, es podrà gaudir del concert de L'arannà, un duet format per Anna Sala i LAra Magrinyà, que presentaran el seu treball 'Turmarí'.
L'endemà, dissabte 1 d'agost, el Rusc oferirà les dues darreres cites. A les 11 hores, es podrà gaudir de l'espectacle infantil 'Núvols, estels i contes del cel', d'Alma i la Mar de Contes. El punt final arribarà al migdia amb un recital de poesia a càrrec d'Antoni Clapés, Anna Gual, Roser Bastida, Àlex Rebollo i Glòria Coll.