Unes 7.000 persones visiten el renovat Fòrum de la Colònia de Tarragona durant el mes de portes obertes

El Fòrum de la Colònia de Tarragona ha rebut prop de 7.000 visitants des de la seva reobertura el passat 10 de juliol. Cal recordar que el monument, que ha patit una important remodelació, ha ofert portes obertes i 36 visites guiades durant el de mes juliol. L'Ajuntament de Tarragona considera aquestes xifres tot un èxit i el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha agraït l’interès de molts tarragonins i tarragonines que "han respost tan bé a la proposta de la conselleria de venir a redescobrir aquest nou espai de la ciutat".
Després d’aquest mes de portes obertes, a partir d'aquest dissabte 1 d’agost, l'entrada al recinte ja passarà a ser de pagament, junt amb la resta de monuments del Museu d’Història de Tarragona, alhora que també entrarà en el llistat del passi tarragoní. Així mateix, es mantenen els tres grans plafons amb imatges de reconstrucció històrica i es facilitarà un plànol als visitants per a poder entendre millor el jaciment, mentre no es dugui a terme la museïtzació de l’espai ja en procés de creació.
Cal recordar que el Fòrum de la Colònia de Tarragona s'ha sotmès a una important actuació de rehabilitació durant el darrer any i mig. En aquest sentit, s'ha excavat de nou el recinte, s'ha traslladat l'entrada a l'espai del carrer Lleida al carrer Cervantes i també s'ha substituït l'antic pont per una passarel·la. Finalment, s'ha actuat a l'entorn del monument, creant un parc infantil. La inversió total ha estat de 4,5 milions d'euros, amb finançament dels fons europeus Next Generation.