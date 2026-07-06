El renovat Fòrum de la Colònia de Tarragona ja té data d'inauguració

Les obres de rehabilitació del Fòrum de la Colònia de Tarragona ja estan enllestides i l'Ajuntament ha posat data a la inauguració i reobertura del monument. La cita serà aquest divendres 10 de juliol, a les 20 hores, en un acte que anirà a càrrec de l'alcalde Rubén Viñuales, que estarà acompanyat de diverses autoritats i altres membres del consistori tarragoní. Durant la inauguració, els convidats i persones presents a l’acte seran acompanyats per sis personatges de l’elit de Tàrraco, que faran d’amfitrions de la Inauguratio.
El grup NEMESIS, arqueologia i difusió cultural ha escollit als següents personatges per a l’explicació del monument: Calpurnius Flaccus, persona encarregada d’arranjar alguns monuments, temple i muralla, amb motiu de la visita de l’emperador Adrià entre el 121 i el 125; Numisius Montanus, qui va exercir diversos càrrecs polítics a Tàrraco; Porcia Materna, esposa de Montanus i dona de gran posició social, amb el seu matrimoni va elevar la del seu marit; Numisia Victorina, germana de Numisius Montanus; Numisius Ovinianus, polític local i germà de Numisius Montanus, i Fulvia Celera, flaminica perpetua.
Una inversió de 4,5 milions d'euros
Les excavacions arqueològiques efectuades durant l'actuació al recinte, han permès reprendre l’estudi científic d’investigacions anteriors i a partir d’ara es podran veure i entendre molt millor les diferents restes que hi ha: el cardo i el decumanus, amb les insulae; el temple capitolí de Tàrraco, dedicat a Júpiter, Juno i Minerva; la gran sala axial o l’evidència d’una Basílica, entre d’altres. Així mateix, a l’entrada del recinte, a partir d'ara es farà pel carrer Cardenal Cervantes, es podran veure una sèrie de peces descobertes durant l’excavació i que tenen un valor significatiu i que aporten noves dades sobre la història de Tàrraco.
Els treballs, que han estat finançats pels fons europeus Next Generation, han suposat una inversió de 4,5 milions d'euros. Una de les actuacions més importants ha estat la substitució de l'antic pont que connectava els dos espais del recinte per damunt del carrer Soler, per una passarel·la. Així mateix s'ha millorat l'accessibilitat i s'ha canviat l'accés, que ha canviat del carrer Lleida al carrer Cardenal Cervantes. Finalment, també s'ha adequat l'entorn del Fòrum de la Colònia i s'ha instal·lat una zona de jocs.
Portes obertes i visites guiades
Amb la voluntat que tots els tarragonins i tarragonines puguin redescobrir aquesta nova illa de la ciutat, des del Museu d’Història de Tarragona s’han organitzat una sèrie de visites guiades gratuïtes. Igualment durant tot el mes de juliol hi haurà portes obertes en horari habitual del recinte. En aquest sentit, l’horari d’obertura del recinte serà de dimarts a dissabte de 9 a 20.45 hores i diumenges i festius de 9 a 14.30 hores.
La setmana següent de la inauguració, del 14 al 19 de juliol, els veïns i veïnes i comerciants tindran l’oportunitat de gaudir de visites guiades exclusives per a ells i a partir del 21 i fins al 31 de juliol, les visites seran per al públic general, prèvia inscripció. Les visites guiades les duran a terme arqueòlegs que han format part de l’equip d’excavació i restauració de l’obra.