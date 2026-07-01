Tarragona estrena una experiència immersiva per gaudir de l'Amfiteatre com fa 1.800 anys

Tarragona compta amb una nova eina tecnològica per explicar i divulgar el seu patrimoni. Es tracta de El Clam de Tàrraco, una experiència de realitat mixta que permetrà als visitants de l'Amfiteatre fer un viatge al passat romà de la ciutat i gaudir del monument com fa 1.800 anys. En aquest sentit, la capital tarragonina és la primera en aplicar la realitat mixta a un jaciment romà, esdevenint així pionera. Aquesta nova experiència, que es desenvolupa de la mà de WeRiseUp, empresa participada per PortAventura World i Vekoma, ja es pot gaudir per un preu de set euros.
La proposta utilitza ulleres de realitat mixta d’última generació que combinen l’observació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i elements narratius sincronitzats. D’aquesta manera, els visitants podran viure una experiència immersiva sense deixar de percebre en cap moment l’espai real i el valor arqueològic excepcional de l’Amfiteatre. Aquest dimecres 1 de juliol s'ha estrenat amb uns provadors de luxe, alumnes de l'Escola el Miracle de Tarragona, així com periodistes i representants de l'Ajuntament de Tarragona, PortAventura World i WeRiseUp.
"Tarragona conserva un llegat excepcional i el sap interpretar i compartir amb les eines del segle XXI"
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que ha gaudit en primera persona d'aquesta nova tecnologia, ha destacat que "Tarragona té en el seu patrimoni romà un dels seus grans actius culturals, identitaris i també de projecció de futur. Incorporar la realitat mixta a la visita de l’Amfiteatre ens permet explicar la nostra història amb nous llenguatges, arribar a nous públics i fer que el visitant visqui el monument d’una manera molt més propera, comprensible i emocionant".
En aquest sentit, el batlle ha afegit que "aquesta és la manera de continuar avançant: preservar amb el màxim rigor allò que ens fa únics i, alhora, aplicar la innovació per fer-lo més accessible, més atractiu i més viu". Finalment, l'alcalde ha assenyalat que "Tarragona no només conserva un llegat excepcional; el sap interpretar i compartir amb les eines del segle XXI".
Per la seva part, el CEO de WeRiseUp, Andreu Tobella, destaca que El Clam de Tàrraco representa una nova manera d’acostar el patrimoni a les persones, posant-les al centre i dotant-les d’un context precís i interactiu. "És una nova manera de fer 'edutainment' —concepte anglès combinació d'educació i entreteniment—, no transformem un lloc estàtic, sinó que creem emocions perquè la gent ho gaudeixi".
El director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, ha remarcat que la iniciativa "és un cas d'èxit de col·laboració publicoprivada" i ha subratllat que "és una oportunitat per aprofitar i fer ús de la nova tecnologia fora del parc temàtic, i generar un impacte positiu en la ciutat".
Una experiència innovadora
La realitat mixta de l'Amfiteatre recrea escenes que es vivien a l'època, com un combat de gladiadors, la interacció i la lluita amb animals i el recinte ple de públic. Tot el recorregut, que s'allarga durant 12 minuts, està guiat per un ocell de foc, que acompanya l'usuari per l'arena. "És una experiència una mica estranya, tu ets un gladiador i hi ha un emperador que et va ensenyant de tot", ha comentat l'Èlia, una nena de l'Escola El Miracle que ha provat el giny.
Un amic seu, el Pep, ha reconegut que li ha "impressionat". "He anat caminant per l'arena i tot m'ha semblat fantàstic, he vist com es feien els combats dels romans. Quan et poses les ulleres és com si l'Amfiteatre estigués reconstruït", ha afirmat.
El contingut està disponible en català, castellà, anglès, francès i italià i té un cost de set euros. L'Ajuntament de Tarragona cobrarà un cànon a les companyies perquè puguin oferir el producte als visitants de l'Amfiteatre. Aquest cànon serà progressiu en funció del nombre de turistes que l'utilitzin.