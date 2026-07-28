Les Nits Daurades ompliran Salou de concerts, focs artificials, cultura i activitats vinculades a l'eclipsi

Salou ja escalfa motors per viure una de les cites més esperades de l’any. Entre l'1 i el 15 d'agost, el municipi celebrarà una nova edició de les Nits Daurades, amb una programació àmplia, diversa i pensada perquè residents i visitants gaudeixin de quinze dies intensos d’activitats que combinaran tradició, cultura, música, espectacles familiars i patrimoni. L’edició d’enguany tindrà un marcat accent institucional amb la participació de la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, que serà la pregonera de les festes.
El pregó se celebrarà el dissabte 1 d’agost, al Xalet Torremar, a partir de les 20.30 hores, i donarà el tret de sortida a unes Nits Daurades que reforçaran el posicionament de Salou com a capital turística i cultural de la Costa Daurada. La seva presència representa també un reconeixement a la projecció turística del municipi i a la feina que desenvolupa durant tot l’any per consolidar un model de qualitat, sostenible i diversificat. Després del pregó, la tradicional tronada d’inici de festes anunciarà oficialment l’inici de quinze dies d’activitats que ompliran els carrers, les places i el passeig marítim de música, color i ambient festiu.
La tradició marinera guanya protagonisme
La programació arrencarà recuperant una de les tradicions més vinculades al passat mariner de Salou amb la Calada de les Malles - Rossegall, una recreació de les antigues tècniques de pesca que anirà acompanyada de tallers infantils, una sardinada popular i una cantada d’havaneres, posant en valor la identitat marinera del municipi.
La cultura popular tornarà a tenir un paper protagonista amb La Batrobada, la cercavila dels Seguicis Convidats, la Marxa Aquàtica Salou 2026, les tradicionals ballades de sardanes, el correfoc infantil, la Nit del Foc amb el recorregut pirotècnic pels carrers del municipi i nombroses activitats de les entitats festives locals.
Concerts i espectacles
Les Nits Daurades oferiran una proposta musical de primer nivell amb concerts per a tots els gustos. El públic podrà gaudir de les actuacions de Merche, un dels noms més destacats del panorama musical espanyol; del mític grup Fórmula V; del reconegut tribut a Mecano 'Hijo de la Luna'; de The William Miller Band i d’Erik López & Cactus Band, així com del concert de la Salou Festival Orchestra dins del Festival Internacional de Música Costa Daurada.
La programació es completa amb espectacles de flamenc, folklore aragonès, havaneres, jazz llatí, actuacions d’artistes locals i una gran festa dedicada a la música dels anys 80, 90 i 2000. Els infants i les famílies també seran protagonistes amb espectacles de màgia, activitats aquàtiques, inflables, tallers creatius, contacontes, propostes infantils a l’Estació del Carrilet i nombroses activitats repartides durant tota la festa major.
L’eclipsi solar i el concert de Merche
Una de les grans novetats d’aquesta edició serà la incorporació de l'eclipsi solar total del 12 d’agost dins la programació festiva. Salou aprofitarà aquest fenomen astronòmic excepcional per organitzar conferències divulgatives, observacions, tallers científics, activitats infantils, una sessió de ioga a la platja i accions de sensibilització perquè tothom pugui gaudir de l’eclipsi amb totes les garanties de seguretat. I després de l'eclipsi, la plaça de les Comunitats Autònomes serà l'escenari del concert de Merche.
Els darrers dies de festa estaran marcats pels actes més tradicionals en honor de Santa Maria del Mar, patrona de Salou. El programa inclou la missa solemne, la processó marinera pels carrers del municipi i, com és habitual, el gran castell de focs artificials del 15 d’agost, que tornarà a il·luminar el litoral salouenc davant de milers d’espectadors. La nit culminarà amb l’actuació de l’Orquestra La Privada, que posarà el punt final a dues setmanes d’intensa activitat festiva.