L'Ajuntament de Salou fa un pas endavant per a l'execució del projecte de l'Eix Cívic

Salou continua avançant amb decisió cap a la transformació urbana més important de la seva història, que "marcarà un abans i un després en l'evolució del municipi". En aquest sentit, el projecte ha fet un pas endavant després que la Junta de Govern Local hagi aprovat l'expropiació dels terrenys necessaris per executar l'Eix Cívic. Després de dècades en què les vies del tren van actuar com una barrera física entre barris, Salou culminarà un procés històric de recuperació d'aquest espai per posar-lo al servei de les persones.
L'antic corredor ferroviari deixarà pas a un gran eix verd, cívic i de mobilitat sostenible que esdevindrà la nova columna vertebral de la ciutat. Segons explica l'Ajuntament de Salou, l'Eix Cívic no és només una obra urbanística. És el projecte que redefineix el model de ciutat que Salou ha anat construint durant els darrers anys: una ciutat més cohesionada, més accessible, més sostenible, més verda i amb més qualitat de vida.
Gairebé dos quilòmetres de passeig
El futur passeig, de prop de dos quilòmetres de longitud, connectarà barris que durant anys han estat separats, crearà una nova centralitat urbana, potenciarà el comerç, dinamitzarà l'activitat econòmica i oferirà nous espais de convivència amb àmplies zones verdes, carrils bici, itineraris per a vianants, jocs infantils, espais d'ombra i una gran plaça cívica davant de la Torre Vella, destinada a convertir-se en un dels grans espais públics de referència de Salou.
Aquest projecte simbolitza la capacitat de transformació del municipi i la voluntat del govern de continuar construint un Salou preparat per als reptes del futur. Una ciutat que recupera espais per a la ciutadania, aposta per una mobilitat moderna i sostenible i situa les persones al centre de totes les actuacions urbanístiques.
"L'Eix Cívic és la culminació d'un somni compartit durant molts anys"
L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que "l'Eix Cívic representa molt més que una transformació urbanística. És la culminació d'un somni compartit durant molts anys: eliminar la barrera ferroviària, cosir la ciutat i crear un nou espai de convivència que reforci la cohesió social, la qualitat urbana i les oportunitats de futur per a Salou". Granados ha remarcat que "estem construint el Salou del segle XXI. Una ciutat moderna, sostenible, amable i pensada per a les persones, capaç de continuar sent un referent turístic internacional sense renunciar a oferir la millor qualitat de vida als seus veïns i veïnes".
L'Eix Cívic forma part d'una transformació global que també inclou la implantació del TramCamp, la nova estació Salou-PortAventura, la renovació dels principals espais públics, la recuperació del litoral i el desenvolupament de nous sectors residencials amb una important reserva d'habitatge protegit, configurant un model urbà més equilibrat, sostenible i cohesionat.
Amb aquesta actuació, Salou fa un pas decisiu cap al futur i reafirma la seva ambició de continuar liderant el desenvolupament de la Costa Daurada. El municipi deixa enrere una infraestructura que durant dècades va dividir la ciutat per donar pas a un gran espai públic que unirà persones, barris i oportunitats, convertint-se en un dels grans llegats urbanístics de les properes generacions.