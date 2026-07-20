L'Ajuntament de Salou reforça la seguretat amb l'ampliació de la xarxa de videovigilància

L’Ajuntament de Salou continua avançant en el desplegament del seu model de seguretat amb una nova ampliació de la xarxa municipal de videovigilància. L’actuació preveu la instal·lació de quatre noves càmeres en punts estratègics del municipi: dues al carrer Colom i dues més a la zona limítrofa amb Cambrils. La mesura té com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana, prevenir activitats il·legals, detectar amb més rapidesa possibles incidències i incrementar la protecció dels carrers i dels espais públics.
La intervenció s’emmarca en el pla municipal 'Salou, ciutat segura', una estratègia integral que combina la presència policial amb la incorporació de noves tecnologies per dotar la Policia Local de més eines de prevenció, vigilància i resposta operativa. Les noves càmeres permetran reforçar el control en zones especialment sensibles, facilitar la detecció de conductes incíviques o delictives i aportar imatges que puguin resultar útils en les investigacions policials.
En aquest sentit, també contribuiran a millorar la capacitat d’actuació davant de possibles incidents i la coordinació entre la Policia Local i la resta de forces i cossos de seguretat. Aquesta ampliació se suma a la resta de mesures impulsades pel govern municipal per reforçar els recursos humans, operatius i tecnològics de la Policia Local, prevenir la delinqüència i garantir que els carrers i els espais públics continuïn sent entorns segurs, cívics i de convivència.
"La incorporació de noves càmeres ens permet prevenir conductes il·legals i actuar amb més eficàcia"
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que "continuem invertint en seguretat perquè és una de les principals prioritats del govern municipal. La incorporació de noves càmeres ens permet prevenir conductes il·legals, actuar amb més eficàcia i oferir més tranquil·litat tant als veïns i veïnes com a les persones que ens visiten".
Granados ha remarcat que "tenir cura de Salou també significa protegir els seus carrers, els seus barris i els espais que compartim. Volem una ciutat segura, acollidora i preparada per donar resposta a les necessitats d’una població que creix considerablement durant bona part de l’any".
Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, ha assenyalat que "la videovigilància és una eina preventiva i de suport a l’acció policial que ens permet actuar amb més rapidesa, millorar la coordinació entre els cossos de seguretat i reforçar la protecció dels espais públics".