Suspenen la llicència d'activitats de l'empresa química que es vol instal·lar a la Selva del Camp

L'Ajuntament de la Selva del Camp ha anunciat la suspensió cautelar de la llicència d'activitats de Valogreene Econova, una indústria química que s'ha d'instal·lar al polígon Xalamec del municipi per produir oli pirolític. L'empresa ha obtingut tots els permisos de les diferents administracions i ha signat la compravenda de tres parcel·les amb el consistori, amb la idea d'invertir 64 milions d'euros en la construcció de la planta. Ara, però, l'Ajuntament afirma que la "manca" d'una avaluació d'impacte ambiental "no ofereix les garanties jurídiques necessàries" per donar llum verda a la llicència.
En aquest sentit, cal destacar que la indústria compta amb molta oposició veïnal. El consistori explica que ha pres la decisió després que el Consell Comarcal del Baix Camp, l'òrgan competent en la tramitació d'aquest procediment, hagi confirmat el criteri de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat, que afirmava que l'expedient no s'havia sotmès al "pas essencial" per atorgar la llicència de l'avaluació d'impacte ambiental.
Una vegada informades les parts implicades i després d'un període en què podran presentar les al·legacions que creguin oportunes, l'Ajuntament de la Selva del Camp emetrà una proposta de resolució i la traslladarà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que es pronunciarà sobre la nul·litat de la llicència d'activitats.
Oposició veïnal
Valogreene vol construir una planta per produir matèries primeres "circulars" a la Selva del Camp en forma d'oli pirolític i de carbó. El producte principal és agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa. Aquesta matèria es crea a partir de plàstics destinats a l'eliminació com ara envasos, pneumàtics, cautxú i embalatges, entre altres. Mitjançant un procés químic, aquests plàstics es transformen amb un oli destinat a la indústria de les poliolefines, les ceres o els asfaltatges. És a dir, és una alternativa "sostenible" al petroli.
Un grup de veïns del municipi s'estan organitzant per aturar l'arribada de la indústria. El passat mes de juny, un centenar de persones es van reunir per conèixer el projecte i plantejar accions contràries a l'arribada d'aquest indústria química al municipi.