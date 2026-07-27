Ercros invertirà 56,7 milions d'euros a Tarragona en projectes de descarbonització

Ecros impulsarà la descarbonització de les seves fàbriques ubicades al complex industrial de Tarragona amb el préstec EcoVerda de l'Institut Català de Finances (ICF). El finançament de la banca pública, de 20 milions d'euros, servirà per millorar l'eficiència energètica amb l'objectiu de reduir un 56% les emissions de CO2, segons indica la companyia a través d'un comunicat. La inversió total d'Ercros en projectes de descarbonització en les seves plantes de Vila-seca serà de 56,7 milions d'euros.
Totes les actuacions d'aquest projecte de descarbonització estan orientades a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle mitjançant la disminució del consum de combustibles fòssils. En concret, el projecte, que permetrà reduir de manera significativa els costos energètics del CIT, preveu la instal·lació d'una caldera elèctrica a la planta de Vila-seca I, que substituirà parcialment els actuals sistemes de generació de calor basats en combustibles fòssils.
A la fàbrica de Vila-seca II, Ercros posarà en marxa una instal·lació de generació de vapor amb biomassa i un sistema de recuperació de calor residual (REC), que permetrà aprofitar energia tèrmica que fins ara es perdia en el procés productiu. A més, a totes dues plantes es duran a terme actuacions per optimitzar l'aprofitament de l'hidrogen produït en el procés de fabricació de clor-sosa.
Una inversió total de 56,7 milions d'euros en projectes de descarbonització
El préstec ICF EcoVerda, de la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya, finança aproximadament el 35% d'una inversió total de 56,7 milions d'euros destinada als projectes de descarbonització que Ercros està desenvolupant al Complex Industrial de Tarragona.
El complex d'Ercros a Tarragona compta amb una plantilla de 324 persones, factura 214,8 milions d'euros i exporta al voltant del 43% de la seva producció. El seu projecte de descarbonització també ha rebut una subvenció del PERTE de descarbonització industrial per valor de 14 milions d'euros.