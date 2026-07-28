La taxa d'atur baixa fins al 10% a la demarcació de Tarragona en el segon trimestre del 2026

Les comarques de Tarragona han experimentat una millora en el mercat laboral durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts 28 de juliol l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa d'atur ha disminuït un 2,4% respecte dels primers tres mesos del 2026, passant del 12,6% al 10,16%. Paral·lelament, el nombre d'ocupats ha incrementat, arribant als 415.700, gairebé 24.000 més que entre el gener i el març.
Els sectors que més treballadors guanyen són els serveis i la indústria. Tot i això, la de Tarragona continua sent la demarcació catalana amb la taxa d'atur més elevada. En xifres, les comarques de Tarragona han registrat unes 47.000 persones desocupades, 9.500 menys que el primer trimestre. El percentatge d'atur és lleugerament inferior al del segon trimestre del 2025, amb un 1,27% de diferència.
De fet, aquest 10,16% és la quarta taxa de desocupació més baixa que s'ha registrat des del 2009. La xifra rècord va ser el segon trimestre del 2023 (8,06%). Aquesta tendència coincideix amb un increment del nombre d'ocupats, amb un total de 415.7000. Això representa 24.000 treballadors més que el primer trimestre i uns 22.800 més respecte al segon trimestre del 2025.
El sector serveis, el que suma més treballadors
Per sectors, els serveis són els que guanyen més treballadors, uns 28.200 més respecte del primer trimestre, passant dels 268.200 als 296.400. També la indústria suma 3.700 llocs de treball, superant els 70.000 treballadors, mentre que la construcció i l'agricultura experimenten una davallada. En el primer cas, es perden 3.300 ocupats, passant de 40.800 a 37.500 i, en el segon cas, hi ha 4.600 treballadors menys amb un total de 10.700 en comparació amb els 15.300 dels primers tres mesos de l'any.
En el conjunt de Catalunya, la taxa de desocupats se situa en el 7,9%. Malgrat la reducció de desocupació, Tarragona continua sent la demarcació amb l'indicador més elevat en comparació amb la resta de territoris.