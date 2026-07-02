L'atur es manté estable a Tarragona durant el mes de juny amb més afiliats a la Seguretat Social

La taxa d'atur s'ha mantingut pràcticament estable a la demarcació de Tarragona durant el mes de juny i s'ha tancat amb 35.559 persones buscant feina. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social que s'han publicat aquest dijous 2 de juliol, a les comarques tarragonines el registre de desocupats es va reduir el mes passat en 8 persones, un 0,02% respecte del maig. En relació amb el juny de 2025, l'atur s'ha reduït un 2,83% amb 1.034 persones menys sense feina.
Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, es torna a incrementar el nombre de cotitzants amb 374.643 persones, 10.000 més que fa un any (2,74%) i 5.734 afiliats més que al maig (1,55%). Tarragona és la demarcació de Catalunya, només per darrere de Barcelona, que té més persones aturades. En canvi, el territori ocupa la tercera posició pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, per darrere de Barcelona i Girona, però per davant de Lleida.
La desocupació a Tarragona impacta més en les dones
Del total de 35.551 persones sense feina, la desocupació impacta més en les dones (21.188) que en els homes (14.370). A més, 2.352 són joves menors de 25 anys. El sector serveis continua sent l'àmbit amb més persones sense feina a la demarcació (24.541), tot i que hi ha mig miler de persones menys amb feina al sector. El segueixen la indústria (3.173), la construcció (2.798) i l'agricultura (1.264), dos sectors que registren unes desenes més de persones sense feina que al maig.
Durant el mes de juny, a les comarques tarragonines s'han signat 29.096 nous contractes laborals, 7.316 (33,59%) més que al maig i 4.716 (17,17%) més que el juny de 2025. D'aquests, 13.862 són indefinits i 15.234 temporals. En aquest sentit, 1.177 contractes s'han donat d'alta a l'agricultura, 4.618 a la indústria, 1.287 a la construcció i 22.014 als serveis.