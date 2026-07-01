El sector turístic de Tarragona afronta l'estiu amb optimisme: preveu igualar les xifres de l'any passat

El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen assolir un volum de visitants similar al del 2025, que ja es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, s'ha mostrat optimista perquè les reserves que ja tenen tancades són equiparables a les de l'any passat.
En declaracions a l'ACN, Cabré també ha valorat que l'avançament de l'operativa de l'Aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, especialment del Regne Unit i Irlanda, però també d'Alemanya i de diverses zones de França. Durant l'any 2025 a la demarcació es van registrar quasi 22 milions de pernoctacions, segons les dades de Tourism Data System d'Eurecat facilitades per la FEHT, que agrupa la gran majoria dels establiments turístics de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre i l'interior.
Optimisme en el sector
Per ara, les perspectives són optimistes, tenint en compte que "les vacances s'estan reservant amb el ritme que s'esperava en aquesta època", ha dit Cabré. A aquests, caldrà sumar-hi els que es decideixen a última hora i que són un gruix important. "Avui en dia la reserva està molt polaritzada: tenim clients que reserven d'un any per l'altre i altres que reserven a l'últim moment, i d'aquests hi ha hagut una tendència creixent en els últims anys", ha explicat. Amb tot, "encara hi ha places disponibles", si bé recomana assegurar-se el lloc el més aviat possible.
Pel que fa a la procedència, la tendència també s'espera que es mantingui, amb aproximadament un 50% de clients de Catalunya i la resta de l'Estat —principalment del nord de la península i del País Valencià— i la resta d'internacionals, bàsicament de França, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica i Alemanya. El que per ara no s'ha pogut recuperar és el visitant rus. "A vegades ens n'oblidem que era el tercer mercat internacional, però s'ha anat suplint en els darrers anys amb els mercats ja consolidats en la nostra destinació", ha destacat la presidenta de la FEHT.
El creixement de l'Aeroport de Reus
Una part d'aquests visitants internacionals arriben a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre mitjançant l'Aeroport de Reus. Enguany, la infraestructura ha arrencat amb més força la temporada, ja que algunes de les connexions s'han habilitat més aviat que anys anteriors. Això ha fet que s'hagin acumulat increments superiors al 10% els mesos d'abril (130.000 passatgers) i maig (205.000 viatgers), respecte de l'any passat. "Hem vist una operativa de l'aeroport més primerenca que mai i una activitat dels mercats internacionals que s'han anticipat", ha valorat Cabré.
Aquesta activitat creixent sobretot és "en els mercats britànics i irlandès" però també han percebut una pujada del mercat holandès i alemany, així com del francès. "Els mercats de proximitat centreeuropeus que habitualment visiten la nostra destinació sembla que estiguin en creixement", ha celebrat. Aquest avançament Cabré el llegeix com un punt favorable de cara a la desestacionalització que tant reclama i busca el sector. "Ho estem treballant fermament per poder consolidar que sigui un any amb més activitat", ha valorat.
Certa dificultat en trobar professionals
Aquest increment en les ocupacions en els mesos tradicionalment més fluixos també té un vincle amb el mercat laboral del sector turístic. La presidenta de la FEHT reconeix que hi ha "certa dificultat en trobar professionals que s'hi vulguin dedicar", en bona mesura perquè moltes de les feines són temporals. Tot i això, la situació no és diferent a anys anteriors.
"Hem de considerar que tenim un pic d'activitat més alt a l'estiu i per tant també necessitem més persones que es decideixin a dedicar la seva activitat en aquests mesos", ha indicat. I argumenta que "la desestacionalització és el tema més important per a nosaltres perquè ens permetrà generar estabilitat professional", ha finalitzat.