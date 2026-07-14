L'Aeroport de Reus segueix a ritme de rècord i supera els 225.000 passatgers durant el mes de juny

L'Aeroport de Reus ha registrat 225.394 passatgers aquest mes de juny, el que representa un 7,8% més respecte del juny de 2025. Segons dades facilitades per Aena, en l'acumulat dels sis primers mesos de l'any, les instal·lacions aeroportuàries de la capital del Baix Camp han aconseguit 575.872 viatgers, és a dir, un 10,3% més que en el mateix període de l'any passat.
A banda, l'ens ha registrat 2.772 operacions durant el mes juny d'aquest any. Es tracta d'un increment d'un 6,1% en comparació amb el mateix mes de 2025. Pel que fa a l'acumulat d'enguany, el nombre de moviments d'aeronaus ha pujat a 12.044, un 9,7% més que en el primer semestre de l'any anterior.
Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport de Barcelona ha registrat 5.464.087 passatgers i 34.284 operacions aquest juny. En el cas de l'Aeroport de Girona s'han comptabilitzat 297.787 viatgers i 3.235 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 6.813 operacions i 643 passatgers.