Desarticulen un grup criminal que cultivava marihuana en interiors al Camp de Tarragona i el Penedès

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal internacional dedicada al cultiu intensiu de cànnabis en interiors, el centre d'operacions del qual estava assentat entre el Camp de Tarragona i el Penedès. La investigació, desenvolupada durant diversos mesos, ha permès desarticular completament l'estructura de l'organització, i s'ha detingut els principals responsables, així com la resta d'integrants que exercien diferents funcions.
Entre els arrestats hi ha els dirigents de l'activitat il·lícita, responsables de l'abastament i manteniment de les plantacions, cuidadors dels cultius i persones que actuaven com a testaferros per ocultar la titularitat de vehicles i altres béns emprats per l'organització. Les investigacions van permetre identificar una estructura criminal perfectament organitzada, amb un repartiment clar de funcions i una elevada capacitat logística.
L'organització disposava de diferents immobles destinats al cultiu intensiu de cànnabis, ubicats a les localitats del Camp de Tarragona com Reus, Riudoms i el Catllar, així com a Vilafranca del Penedès. Paral·lelament, altres immobles situats a Calafell, Vila-seca i Cubelles eren utilitzats presumptament pels principals responsables de l'organització per donar suport a l'activitat criminal i gestionar els beneficis obtinguts.
Molts moviments dels delinqüents
Durant la investigació es va constatar que els integrants de l'organització feien continus desplaçaments entre les diferents plantacions per supervisar-ne el funcionament, proveir-les amb material especialitzat i subministrar els recursos necessaris per mantenir la producció de forma ininterrompuda. Per fer-ho feien servir nombrosos vehicles, molts d'ells llogats o registrats a nom de terceres persones, dificultant així la identificació dels seus responsables i tractant d'evitar qualsevol vinculació directa amb les plantacions.
Les plantacions es trobaven instal·lades en immobles prèviament condicionats per al cultiu intensiu a l'interior. Els agents van detectar diferents elements característics d'aquest tipus d'instal·lacions, com ara sistemes de climatització, ventilació, il·luminació, aïllament i control ambiental, destinats a recrear les condicions òptimes per maximitzar la producció de cànnabis durant tot l'any. Els investigadors també van detectar la instal·lació de sistemes de videovigilància en alguns dels immobles, amb els quals l'organització controlava els accessos.
Un altre dels aspectes més rellevants de la investigació va ser la constatació de l'elevat frau de fluid elèctric associat a les plantacions. Els immobles presentaven consums elèctrics molt superiors als habituals per a habitatges o edificacions de similars característiques, cosa que evidenciava l'existència d'instal·lacions clandestines destinades a alimentar els nombrosos equips elèctrics necessaris per mantenir els cultius.
Presumpte blanqueig de capitals
La investigació també va permetre detectar indicis d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Els investigadors van analitzar el patrimoni i la capacitat econòmica dels integrants de l'organització, identificant béns i recursos que presumptament podrien procedir dels beneficis obtinguts mitjançant el cultiu il·lícit de cànnabis. Entre les funcions detectades hi havia la utilització de persones que actuaven com a testaferros per ocultar la titularitat de vehicles i altres béns emprats per l'organització.
La fase final de l'operació es va desenvolupar mitjançant l'execució simultània de vuit entrades i escorcolls aquest dimecres 29 de juliol a Reus, Riudoms, el Catllar, dues a Calafell i Vila-seca, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La simultaneïtat de les actuacions va permetre neutralitzar la capacitat de reacció de l'organització, evitar la destrucció de proves i assegurar el decomís de tots els efectes relacionats amb l'activitat delictiva.
Vuit detinguts i droga intervinguda
L'operació va culminar amb vuit persones detingudes, entre les quals hi ha els principals responsables de l'organització criminal, i dues persones investigades; el desmantellament de dues plantacions de cànnabis; el decomís de 2.024 plantes de cànnabis, 3,404 quilos de cabdells i 1,045 quilos d'haixix; el decomís de 25.320 euros en efectiu i una màquina per comptar bitllets; una arma curta de foc, munició de fogueig i cartutxos per a arma llarga, així com un matxet de grans dimensions.
També s'ha dut a terme el decomís d'un vehicle, dispositius electrònics i documentació amb una identitat falsa i una altra relacionada amb l'activitat investigada; el decomís d'equips d'il·luminació LED, sistemes de climatització, ventilació, filtratge, reg i fertilització emprats a les plantacions. Finalment, es van desmantellar diverses connexions il·legals a la xarxa elèctrica, que va permetre un frau d'energia elèctrica equivalent a una població de 227 habitatges valorat en 238.582 euros pels tècnics de la companyia subministradora.
Els detinguts, tots homes, de nacionalitat estrangera i edats compreses entre els 29 i els 65 anys, són investigats per la seva presumpta participació en delictes contra la salut pública (cultiu, elaboració i tràfic de drogues), defraudació del fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes, falsedat documental i trencament de condemna.