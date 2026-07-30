Les dades policials constaten que en el darrer any els delictes han baixat un 2,7% a la ciutat de Tarragona

Els fets delictius a la ciutat de Tarragona s'han reduït un 2,7% entre el juny del 2025 i el maig del 2026, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. És la principal xifra que s'ha exposat durant la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres 29 de juliol. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat també l'augment del 3,2% en la resolució de casos i del 8,8% en les detencions. El batlle ha posat en valor la tendència a la baixa dels darrers anys, que defineix "l'eficiència" dels cossos policials.
Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat que amb la nova promoció de Mossos d'Esquadra s'incorporaran 32 nous agents a la ciutat i que les obres de la comissaria mixta de Battestini s'enllestiran el 2028. Cal recordar que la passada setmana, l'Ajuntament de Tarragona va aprovar la cessió de l'espai de l'estació d'autobusos on s'ubicarà el nou equipament al Departament d'Interior.
S'incrementen els delictes contra la llibertat sexual
Segons les dades exposades, els delictes contra el patrimoni, els més nombrosos, s'han reduït un 5,6%, mentre que els robatoris amb força han disminuït un 14,3%. En aquesta categoria destaquen la reducció dels robatoris a l'interior de vehicles (-20%), en domicilis (-19,7%) i en establiments comercials (-17,1%), mentre que els robatoris amb violència o intimidació també han mostrat un descens del 4,1%.
Dins dels delictes contra la llibertat sexual, que han augmentat de manera global un 6%, les agressions amb violència i intimidació han registrat una disminució del 34,5%. Viñuales ha conclòs que "les xifres no són casualitat" i ha afirmat que "és un factor de feina de carrer, de coordinació i planificació".
Per la seva banda, Parlon, ha exposat que l'estratègia que s'ha engegat contra la multireincidència està funcionant bé. Entre les eines desenvolupades ha mencionat els dispositius Kanpai i la policia de proximitat, més present als barris i amb una major capacitat de prevenció i resposta davant dels fets delictius.