Aturen el conductor d'un patinet per saltar-se un semàfor, li troben una bossa amb droga i acaba detingut

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir aquest dimecres a la nit un home, de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública després d’interceptar-lo mentre circulava en un patinet per Torreforta. Els fets van tenir lloc cap a les 22.45 hores, quan la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP), que es dirigia a un dispositiu planificat, va observar com dos conductors de patinet elèctric no respectaven la llum vermella d’un semàfor a la carretera N-340, a l’altura del barri de Ponent.
Els agents van aturar els dos vehicles per identificar-ne els conductors i, durant la intervenció, van detectar que presentaven símptomes compatibles amb el consum de substàncies estupefaents. En l’escorcoll efectuat a un dels conductors, els policies van localitzar una ronyonera que contenia tres tipus de substàncies diferents: 11,8 grams de ketamina, 3,22 grams de MDMA i 0,54 grams de LSD. També portava un bitllet de 50 euros, dos bitllets d’un dòlar i una cullereta metàl·lica.
Davant d’aquests fets, la Guàrdia Urbana va detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. El vehicle de mobilitat personal que conduïa va ser traslladat al dipòsit municipal. Pel que fa al segon individu, de 29 anys, aquest va ser denunciat per no respectar la fase vermella del semàfor, per circular sense armilla reflectant en horari nocturn i per donar positiu en les proves de detecció de drogues. El seu patinet elèctric va quedar immobilitzat.