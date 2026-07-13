Desmantellen una organització criminal amb connexions amb Tarragona: un frau de 140 milions d'euros

La policia espanyola ha desarticulat una organització criminal que s'havia apropiat 140 milions d'euros mitjançant fraus informàtics. En aquest sentit, hi ha quatre persones detingudes a Espanya, Portugal i Panamà per delictes d'estafes a plataformes falses d'inversió, estafes, factures falses i ciberatacs. El grup havia obert uns 800 comptes bancaris i 120 mercantils. D'acord amb un comunicat, es van fer registres a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, i a la ciutat de Porto, on residia l'investigat principal.
En aquest sentit, els agents van desmantellar dos centres neuràlgics amb la detenció dels seus gestors i la intervenció de més de 170 telèfons intel·ligents i 15 ordinadors dedicats a les transferències.
Blanqueig de capitals
Les investigacions van començar quan els agents van detectar una suposada activitat empresarial legítima, però compatible amb el blanqueig de capitals. La duien a terme nou persones físiques i 19 mercantils. Les diligències de la policia espanyola, així com l'estudi de comptes bancaris, d'operatives de constitució d'empreses, vigilàncies, observacions telefòniques i sol·licituds de cooperació internacional, van permetre determinar l'abast i transcendència de l'entramat.
Les gestions també van afavorir la identificació de diversos membres de l'organització, que desenvolupaven funcions de gestió.